Сполучені Штати й учасники «Коаліції охочих» мають спільну позицію щодо надання Україні гарантій безпеки за зразком статті 5 Північноатлантичного договору (НАТО), заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Про це він сказав на пресконференції після позачергового засідання Європейської ради в Брюсселі 26 листопада.

📢 «Минулого четверга, коли я запросив Коаліцію охочих до Берліна, ми саме так це й сформулювали – гарантії безпеки, подібні до передбачених статтею 5. І щодо цього ми в Коаліції охочих маємо згоду також з американцями. Говорити сьогодні про те, який конкретно вигляд це матиме, ще надто рано», – сказав Мерц у перекладі з німецької.

За словами канцлера, європейські партнери та США вже тривалий час погоджуються, що Україна потребує довгострокових гарантій від моменту припинення вогню, під час мирних переговорів і після укладення мирної угоди. На запитання про те, чи потрібна для цього присутність американських військ в Україні, Мерц прямо не відповів.

Що можуть передбачати гарантії безпеки

За статтею 5 Північноатлантичного договору збройний напад на одного або кількох союзників вважають нападом на всіх. Кожна держава-член зобов’язується надати допомогу, а конкретні заходи, включно з можливим застосуванням сили, визначає сама. Партнери обговорюють окремі гарантії для України, побудовані за цим принципом.

Після зустрічі Коаліції охочих у Берліні 19 листопада Україна, Німеччина, Франція та Велика Британія назвали можливі складові гарантій. Серед них – довгострокова військова, фінансова й технічна допомога Україні, моніторинг припинення вогню під керівництвом США та багатонаціональні сили під керівництвом Європи за підтримки Вашингтона. У заяві також ідеться про юридично обов’язкове зобов’язання вжити заходів у разі нового збройного нападу росії з урахуванням національних процедур країн-гарантів.

Представник президента США Джаред Кушнер заявив тоді в Берліні, що Дональд Трамп відкритий до гарантій за зразком статті 5. За словами Кушнера, вони мають відповідати інтересам США й бути частиною ширшого пакета безпеки.

Як Мерц відреагував на заяви Трампа

У Брюсселі канцлер привітав заяву Трампа щодо припинення російської агресії. Президент США 26 листопада написав у Truth Social, що під час переговорів у Китаї закликав володимира путіна припинити воєнну агресію проти територій у Європі.

Напередодні Трамп зустрівся у Флориді з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. В офіційній спільній заяві заклик уникати дій, які можуть поширити війну, адресовано росії. У версії, яку Трамп опублікував у Truth Social, він поширив цей заклик і на Україну.

👉 Також було повідомлено, що частина урядів ЄС стала менш схильною поступатися адміністрації Дональда Трампа в питаннях підтримки України.