Директор національної розвідки США Джей Клейтон заявив, що у питанні України володимир путін не є другом Сполучених Штатів. Про це він сказав 22 листопада в програмі This Week на ABC News. Приводом для запитання стали слова Дональда Трампа, який публічно назвав путіна своїм другом під час поїздки до Китаю.

Ведучий Джонатан Карл нагадав, що після саміту журналісти вже просили Трампа уточнити, чи вважає він путіна також і другом Америки. Президент тоді відповів, що може говорити лише про власні стосунки. Карл поставив те саме запитання Клейтону як керівникові американської розвідки.

Клейтон спершу пояснив, як сприйняв слова президента. За його словами, у Шеньчжені лідери трьох ядерних держав – США, Китаю та росії – обговорювали, як уникнути ядерного інциденту. Саму зустріч він назвав історичною.

📢 «У контексті тієї розмови вживання слова “друг” є цілком доречним», – сказав Клейтон.

Карл перепитав, чи вважає сам директор розвідки путіна другом Сполучених Штатів. Цього разу Клейтон прямо згадав Україну.

📢 «Чи є володимир путін другом Америки? Він не друг Америки у питанні України. Зовсім ні. Зовсім ні».

За яких обставин Трамп назвав путіна другом

19 листопада Трамп привітав цими словами путіна перед двосторонніми переговорами на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Шеньчжені. Розмова тривала менш як годину. Після неї лідери не зробили спільної заяви для журналістів, повідомило “Суспільне“.

Того ж дня Трамп і путін зустрілися у тристоронньому форматі з головою КНР Сі Цзіньпіном. У спільній декларації три держави зобов’язалися вести діалог про зниження ядерних ризиків і запобігання поширенню ядерної зброї. Війну росії проти України в опублікованому Білим домом документі не згадали.

У суботу, 21 листопада, Трамп знову назвав путіна своїм другом. Цього разу так він підписав фотографію їхнього рукостискання у Truth Social. Наступного дня Карл згадав цей допис в інтерв’ю з Клейтоном.

👉 Також нагадаємо, що спецпосланець президента США Джаред Кушнер заявив, що Дональд Трамп готовий розглянути можливість надання Україні гарантій безпеки за аналогією зі статтею 5 НАТО.