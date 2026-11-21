Компанія SpaceX Ілона Маска залучила вашингтонську фірму Mehlman Consulting для представництва своїх інтересів перед американською владою. Співпрацю підтверджує офіційна реєстраційна форма у федеральному реєстрі лобістської діяльності США. Про посилення лобістської підтримки компанії на тлі очікуваного контролю з боку демократів повідомив Fox News.

Хто представлятиме інтереси SpaceX

У реєстраційній формі перелічені семеро лобістів. Серед них – Розмарі Гутьєррес, яка раніше працювала заступницею керівника апарату та законодавчою директоркою сенаторки Марії Кантвелл.

Також до команди входять Девід Томас і Пол Торнелл, які працювали в офісі віцепрезидента США Альберта Гора. Ніколь Дістефано має досвід роботи в команді сенаторки Клер Маккаскілл.

Водночас команда включає фахівців із досвідом роботи з республіканцями. Зокрема, у документі зазначені Стівен Коте та Джон Адаме. Тому йдеться про представництво інтересів компанії через фірму з міжпартійними зв’язками.

Співпраця почалася до виборів

Датою набуття чинності реєстрації зазначено 1 жовтня 2026 року, а сам документ підписаний 16 листопада. Отже, залучення лобістів передувало листопадовим виборам до Конгресу.

У формі серед напрямів роботи названі питання штучного інтелекту, телекомунікацій, космічних польотів та відповідної інфраструктури. Розслідування щодо України окремо не зазначене.

Сам реєстраційний документ не встановлює мотивів найму й не підтверджує, що команда була залучена саме для протидії майбутнім перевіркам.

Що демократи планують перевірити

За повідомленням Fox News, яке також переказала «Українська правда», демократи мають намір перевірити кілька аспектів діяльності SpaceX та її відносин з американською владою.

Серед них – можливе неправомірне обмеження супутникового зв’язку для України, залежність Пентагону від послуг компанії та потенційні конфлікти інтересів, пов’язані зі співпрацею Маска з адміністрацією Дональда Трампа.

Законодавців цікавить, хто ухвалював рішення щодо доступності зв’язку для українських військових і яку роль у цьому відігравала SpaceX.

За даними видання, SpaceX і Mehlman Consulting не відповіли на запити Fox News щодо коментаря на момент публікації.

«Я думаю, що ідеологічно я досить поміркований. Я не вважаю, що в мене є якісь екстремальні політичні погляди. Я не MAGA», – Ілон Маск.

👉 Також нагадаємо, що американський мільярдер Ілон Маск звинуватив шостого президента України В.О. Зеленського в неправдивих твердженнях щодо обмежень супутникового зв’язку «Starshield».