Сенатор-демократ від штату Делавер Кріс Кунс заявив, що обмеження в роботі «Starshield» мають стати предметом слухань у Сенаті США. На Міжнародному безпековому форумі в канадському Галіфаксі він сказав, що зробить це питання одним із перших у порядку денному, якщо очолить сенатський Комітет з міжнародних відносин. Про його виступ із Галіфакса повідомило Breaking Defense.

Кунс наголосив, що США та їхні союзники покладаються на послуги SpaceX у сфері оборони. За його словами, перебої зв’язку, від якого залежить захист українських міст від російських ударів, ставлять під загрозу життя цивільних. Для союзників це також питання довіри до Вашингтона. Вони мають знати, чи можуть розраховувати під час нападу на послугу, яку оплачує американський уряд.

📢 «Я розслідую ситуацію зі Starshield і викличу Маска та свідків зі SpaceX, щоб вони пояснили, чому так поводяться з послугами безпеки, що фінансують платники податків США», – заявив Кунс.

Сенатор також розкритикував Дональда Трампа за те, що той публічно назвав путіна своїм другом під час зустрічі в Китаї. Кунс нагадав, що російські війська продовжували обстрілювати українські міста ракетами й дронами навіть у дні переговорів. На його думку, президент США мав зосередитися на постачанні Україні американських боєприпасів, за які заплатили європейські союзники.

Яких пояснень сенатори вже зажадали від SpaceX

У листопаді Кунс і сенаторка-демократка Джин Шахін надіслали Маску листа щодо роботи «Starlink» і «Starshield» в Україні. Підставою стали перебої в жовтні та повідомлення України про повторні обмеження «Starshield» 12 листопада. Сенатори попросили зберегти службове листування, внутрішні розпорядження й записи про те, коли обмеження запроваджували, знімали або поновлювали.

Окреме питання – хто мав повноваження ухвалювати такі рішення. Як зазначили сенатори, Маск посилався на американських військових, тоді як міністр оборони США Піт Гегсет допускав, що SpaceX могла самостійно вводити обмеження відповідно до умов надання послуг. Пізніше, під час саміту DealBook, Маск заперечив українське пояснення перебоїв і заявив, що Київ просив дозволити використання комерційної мережі «Starlink» для наступальних операцій. Про його відповідь повідомив “Укрінформ“.

До 30 листопада сенатори очікують від SpaceX письмового підтвердження, що документи збережено. Вони також попросили назвати відповідальних за кожне рішення й пояснити, чи оцінювала компанія заздалегідь можливі наслідки для української протиповітряної оборони та цивільних. Саме цих відповідей Кунс планує домагатися й під час сенатських слухань.

👉 Також нагадаємо, що конгресмен-демократ Джим Хаймс попередив про можливе блокування державного фінансування систем, розроблених SpaceX, якщо компанія та адміністрація Дональда Трампа не пояснять обставини обмежень роботи «Starshield» в Україні.