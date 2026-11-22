Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав європейські держави спільно протидіяти загрозі з боку кремля. У заяві після російського удару по житловому будинку в Димері він наголосив, що відповідальність за загибель цивільних і злочини російських військових лежить особисто на володимирі путіні.

📢 “Європа не може дозволити собі реагувати на кожен окремий інцидент ізольовано. Відповідь має бути спрямована на джерело цієї зростаючої загрози – росію путіна”, – заявив Сибіга.

За оцінкою міністра, дедалі частіші російські провокації в європейських країнах свідчать, що москва готова до конфронтації й за межами України. Тому Сибіга закликав партнерів одночасно посилювати Україну й обмежувати ресурси, за рахунок яких кремль продовжує війну. Обидва кроки, наголосив він, зміцнюють безпеку всього континенту.

За два дні до заяви Сибіги про наслідки російської атаки на Україну для власної території повідомив уряд Польщі. У ніч проти 20 листопада російські повітряні об’єкти порушили польський повітряний простір. Прем’єр Дональд Туск анонсував переговори з генеральним секретарем НАТО та лідерами країн-союзниць про захист східного флангу Альянсу.

Що відомо про загиблих і пошуки людей у Димері

Уранці 22 листопада російський безпілотник влучив у житлову п’ятиповерхівку в селищі Димер Вишгородського району Київщини. В одному з під’їздів обвалилися перекриття з першого до п’ятого поверху, у будинку виникла пожежа. Вибухова хвиля пошкодила й сусідній дитячий садок.

О 14:24 начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко підтвердив загибель двох людей. Одним із загиблих був 18-річний юнак. Кількість постраждалих зросла до чотирьох. Серед них – підліток з уламковими пораненнями руки. Його доправили до лікарні. Також госпіталізували чоловіка, який звернувся до медиків із попереднім діагнозом «закрита черепно-мозкова травма».

За денним зведенням ДСНС, рятувальники розшукували 11 людей, зв’язок із якими втрачено, зокрема двох дітей. Вони могли залишатися під завалами. На той час рятувальники вже демонтували понад 25 плит перекриття. У селищі розгорнули штаб допомоги, де родини можуть повідомити про зниклих близьких та отримати підтримку психологів і соціальних працівників.