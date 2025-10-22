Середа, 22 Жовтня, 2025
Стало відомо, якими будуть тарифи на газ цієї зими

Сергій Фоменко
Сергій Фоменко
Якою буде ціна на газ цієї зими: нардеп Шуляк назвала цифри
Олена Шуляк

Тарифи протягом цього опалювального сезону не зростатимуть. За ініціативою Президента України Володимира Зеленського уряд зафіксував ціну на газ до кінця березня 2026 року: для населення – 7420 грн за 1 тис. кубометрів (із ПДВ), для бюджетних установ – 16390 грн за 1 тис. “кубів” (також із ПДВ).

Про це повідомили в партії “Слуга Народу”.

“Українська влада посилено працює над стабільним проходженням зими, щоб забезпечити людям світло, тепло й передбачувані тарифи. Фіксація ціни на газ, яку ініціював Президент Зеленський, означає, що протягом цього опалювального сезону тарифи залишатимуться незмінними, що надзвичайно важливо як для сотень тисяч українських родин, так і для соціальних об’єктів: шкіл, лікарень, дитячих садків тощо”, – зазначає голова політичної сили “Слуга Народу”, народний депутат Олена Шуляк.

Попри виклики воєнного часу, додають у партії, держава продовжує вчасно й у повному обсязі виплачувати пенсії, надавати субсидії на оплату ЖКП та інші соціальні гарантії.

Значну підтримку, говорять у “Слузі Народу”, отримають особливо ті громади, яким зараз найскладніше. Так, наприклад, влада вже ухвалила рішення про мораторій на відключення споживачів у прифронтових громадах від енергозабезпечення, виділено додатково 1,5 млрд грн саме прифронтовим регіонам для захисту об’єктів енергетики, сформований резерв обладнання для оперативного відновлення енергопостачання, і цей резерв буде збільшуватися, щоб забезпечити стабільне проходження опалювального сезону, навіть попри посилення російських обстрілів по енергетиці.

Нагадаємо, як раніше повідомляли в партії “Слуга Народу”, в різних регіонах України вже відкрито 287 центрів життєстійкості – це безпечні й доступні простори, де кожен українець може безплатно звернутися по психологічну або соціальну допомогу. Центри працюють у межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я “Ти як?”, яку ініціювала Перша леді Олена Зеленська. В центрах життєстійкості українці можуть отримати психологічні консультації – як індивідуальні, так і групові. Фахівці допомагають справлятися з тривожністю, ПТСР, пережити втрату, адаптуватися до нових обставин.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

