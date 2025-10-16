Четвер, 16 Жовтня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

США закликали Японію повністю зупинити імпорт російської нафти

Денис Молотов
Денис Молотов
США закликали Японію повністю зупинити імпорт російської нафти

Адміністрація президента США Дональда Трампа очікує, що Японія повністю припинить імпорт російських енергоносіїв. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент після зустрічі з японським міністром фінансів Кацунобу Като, повідомляє Reuters.

📢 «Ми з міністром (фінансів Японії Кацунобу — ред.) Като обговорили важливі питання, що стосуються економічних відносин між США та Японією, а також очікування адміністрації щодо припинення імпорту російської енергії з Японії», — сказав Бессент.

На запитання журналістів, чи справді Вашингтон закликав Токіо зупинити закупівлю російських енергоресурсів, японський міністр відповів стримано.

📢 «Японія зробить усе, що в її силах, виходячи з основного принципу координації з країнами G7 для досягнення справедливого миру в Україні», — наголосив Като.

Токіо ще у 2022 році домовилося з партнерами по G7 про поступову відмову від імпорту російських енергоносіїв у відповідь на повномасштабне вторгнення росії в Україну. Проте країна досі продовжує купувати російську нафту Sakhalin Blend, пояснюючи це енергетичними потребами та безпекою власного ринку.

☝️ На початку жовтня країни G7 домовилися про координацію дій і подальше посилення санкцій проти росії, зокрема щодо третіх держав, які допомагають москві обходити обмеження, купуючи російську нафту.

Минулого місяця Японія знизила граничну ціну на російську нафту з 60 до 47,60 доларів за барель. За період із січня по липень країна закупила 599 413 барелів сирої нафти з росії. Це лише 0,1% від загального обсягу імпорту енергоресурсів Японії.

Такі дані свідчать про те, що Японія поступово скорочує залежність від російських енергоносіїв, виконуючи домовленості в межах G7. Однак країна не може відмовитися від них миттєво через стратегічні обмеження в енергетиці.

👉 Нагадаємо, президент США Дональд Трамп раніше заявив, що Індія також припинить купувати нафту в росії. Ця заява спричинила короткострокове зростання світових цін на нафту.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Трамп і Зеленський можуть зустрітися у Вашингтоні вже цього тижня

ВАЖЛИВО

Троїцька громада виплатила військовим понад 2 мільйони гривень допомоги

ЛУГАНЩИНА

Естонія закрила дорогу через активність «зелених чоловічків» рф біля кордону

ПОДІЇ

Трамп повідомив, що розмовляє з путіним: «Розмова триває, вона довга»

ВАЖЛИВО

До суду скеровано справу колаборантів, які очолювали «мінтранс лнр»

КРИМІНАЛ

Сторічна угода між Україною та Великою Британією офіційно вступила в силу

ВАЖЛИВО

Марківська громада спрямувала понад 2,2 мільйона гривень на підтримку Захисників

ЛУГАНЩИНА

Лукашенко знову лякає Зеленського «втратою України»

ПОЛІТИКА

На росії шокуюче зростання цін на бензин

ВАЖЛИВО

У Шарм-ель-Шейху підписано угоду про припинення вогню в секторі Гази

ВАЖЛИВО

Коломийчиська громада спрямувала понад 3 мільйони гривень на підтримку оборонців, ветеранів і їхніх родин

ЛУГАНЩИНА

Центр ментального здоров’я Рубіжанської центральної міської лікарні почав роботу в Харкові

ЛУГАНЩИНА

Фейк: Українські військові «спалюють заражених сказом тварин» у будинках жителів Херсонщини – фото

СТОПФЕЙК

Розвідка: росія планує використовувати територію Білорусі у військових цілях

ВЛАДА

Генштаб оновив карту бойових дій: на фронті 182 бої, третина – на Покровському напрямку

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"