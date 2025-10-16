США закликали Японію повністю зупинити імпорт російської нафти

Адміністрація президента США Дональда Трампа очікує, що Японія повністю припинить імпорт російських енергоносіїв. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент після зустрічі з японським міністром фінансів Кацунобу Като, повідомляє Reuters.

📢 «Ми з міністром (фінансів Японії Кацунобу — ред.) Като обговорили важливі питання, що стосуються економічних відносин між США та Японією, а також очікування адміністрації щодо припинення імпорту російської енергії з Японії», — сказав Бессент.

На запитання журналістів, чи справді Вашингтон закликав Токіо зупинити закупівлю російських енергоресурсів, японський міністр відповів стримано.

📢 «Японія зробить усе, що в її силах, виходячи з основного принципу координації з країнами G7 для досягнення справедливого миру в Україні», — наголосив Като.

Токіо ще у 2022 році домовилося з партнерами по G7 про поступову відмову від імпорту російських енергоносіїв у відповідь на повномасштабне вторгнення росії в Україну. Проте країна досі продовжує купувати російську нафту Sakhalin Blend, пояснюючи це енергетичними потребами та безпекою власного ринку.

☝️ На початку жовтня країни G7 домовилися про координацію дій і подальше посилення санкцій проти росії, зокрема щодо третіх держав, які допомагають москві обходити обмеження, купуючи російську нафту.

Минулого місяця Японія знизила граничну ціну на російську нафту з 60 до 47,60 доларів за барель. За період із січня по липень країна закупила 599 413 барелів сирої нафти з росії. Це лише 0,1% від загального обсягу імпорту енергоресурсів Японії.

Такі дані свідчать про те, що Японія поступово скорочує залежність від російських енергоносіїв, виконуючи домовленості в межах G7. Однак країна не може відмовитися від них миттєво через стратегічні обмеження в енергетиці.

👉 Нагадаємо, президент США Дональд Трамп раніше заявив, що Індія також припинить купувати нафту в росії. Ця заява спричинила короткострокове зростання світових цін на нафту.