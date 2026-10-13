США також отримують розвіддані від України

Україна передає Сполученим Штатам важливу розвідувальну інформацію, тому співпраця між двома країнами є взаємною. Про це 13 жовтня на Варшавському безпековому форумі заявив голова комітету Сенату США зі збройних сил Роджер Вікер, повідомляє “Укрінформ”.

📢 «Це факт, що Сполучені Штати діляться розвідувальною інформацією, але й ми отримуємо чимало розвідданих від наших українських друзів», — наголосив сенатор.

Вікер назвав цю взаємодію «вулицею з двостороннім рухом». За його словами, Україна є не лише отримувачем американської допомоги у сфері розвідки: інформація, яку передає українська сторона, також має значення для США.

Вікер закликав союзників посилити оборону

Сенатор пов’язав необхідність тіснішої співпраці союзників зі зростанням міжнародних загроз. Окремо він звернув увагу на взаємну підтримку росії, Китаю, Північної Кореї та Ірану.

📢 «Немає жодних сумнівів, що вони допомагають одне одному», — заявив Вікер.

На його переконання, без китайської підтримки росія не могла б продовжувати війну проти України в нинішніх масштабах. Ситуацію у сфері міжнародної безпеки сенатор оцінив як одну з найнебезпечніших за багато десятиліть, порівнявши її із загрозами напередодні Другої світової війни.

Вікер наголосив, що союзники мають враховувати взаємозв’язок цих викликів під час планування оборонної політики. Він схвально оцінив домовленість країн НАТО збільшити відповідні видатки до 5% ВВП та закликав Вашингтон нарощувати власні зусилля. Серед пріоритетів сенатор назвав поглиблення співпраці з Південною Кореєю й іншими союзниками в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Згідно з офіційною декларацією Гаазького саміту НАТО, показника 5% ВВП держави Альянсу зобов’язалися досягти до 2035 року. Він охоплює щонайменше 3,5% ВВП на основні оборонні потреби та до 1,5% — на пов’язані з обороною і безпекою заходи, зокрема захист критичної інфраструктури, мереж і розвиток оборонної промисловості.

Що Україна повідомила про обмін розвідданими

Заява Вікера пролунала після повідомлення шостого президента України В.О. Зеленського про відсутність попередження від партнерів перед російським балістичним ударом по Києву ввечері 12 жовтня. За словами президента, п’ять ракет влучили в цивільну інфраструктуру. Він наголосив, що завчасна інформація про такі пуски допомагає рятувати життя. При цьому Зеленський не назвав конкретної країни, від якої не надійшло попередження.

Того ж дня, 13 жовтня, міністр закордонних справ Андрій Сибіга на Варшавському безпековому форумі підтвердив, що Україна продовжує отримувати розвідувальні дані від США. Запізніле оголошення повітряної тривоги він пояснив застосуванням росією особливого типу озброєння.

Раніше медіа з посиланням на джерела повідомляли про можливі погрози припинити передачу розвідданих через українські удари по російських нафтопереробних заводах. Американський співрозмовник Axios заперечив, що така погроза звучала під час переговорів.