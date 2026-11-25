У середу, 25 листопада, російський безпілотник влучив в об’єкт енергетики в Полтавському районі. Спочатку обласна військова адміністрація повідомила про одного травмованого, згодом – про трьох. Станом на 15:46 кількість травмованих зросла до чотирьох, повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

📢 «Станом на зараз відомо вже про чотирьох травмованих. Їм надають необхідну допомогу», – написав Дяківнич.

Обставини удару уточнюють. В оновленні ОВА подробиць про стан травмованих і масштаб пошкоджень ще не було.

Що відомо про нічну атаку на Полтавщину

Уранці 25 листопада група «Нафтогаз» повідомила про нічне влучання російського дрона в газовидобувну інфраструктуру на Полтавщині. Після удару виникла пожежа, роботу об’єкта зупинили. За словами виконувача обов’язків голови правління компанії Сергія Федоренка, наслідки удару оцінять, щойно дозволить безпекова ситуація.

Повітряна атака на Україну почалася ввечері 24 листопада й тривала в ніч проти 25-го. За цей час російські війська запустили 112 безпілотників. Станом на 08:00 українська ППО збила або подавила 88 дронів. Влучання зафіксували на 18 локаціях, падіння збитих дронів або їхніх уламків — ще на 13, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

👉 Також нагадаємо, що Генеральний штаб ЗСУ 23 листопада підтвердив ураження Новошахтинського НПЗ у рф, як і комплексу РЕБ “Поле-21” та ЗРГК “Панцир” противника, а також ворожих центру “Рубікону” у Бердянську та ЗРГК “Тор” на Луганщині.