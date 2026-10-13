ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВЛАДА
ВЛАДА

Україна продовжує отримувати розвіддані від США — Сибіга

Денис Молотов
Денис Молотов
Україна продовжує отримувати розвіддані від США — Сибіга
Ілюстративне фото з відкритих джерел / міністр закордонних справ Андрій Сибіга

Сполучені Штати продовжують передавати Україні розвідувальну інформацію. Це підтвердив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час Варшавського безпекового форуму у вівторок, 13 жовтня. Про його заяву повідомив кореспондент «Укрінформу».

📢 «Ви, ймовірно, питаєте, чи отримуємо ми розвідувальні дані від американської сторони. Так, ми продовжуємо цю співпрацю», — заявив глава МЗС.

Сибіга також підтвердив, що під час російської ракетної атаки 12 жовтня сигнал повітряної тривоги в Києві пролунав із затримкою. Міністр пов’язав це з особливим типом озброєння, яке застосувала російська сторона. Конкретного типу ракет у наведеному поясненні він не назвав.

Відсутність попередження про удар і співпраця зі США

Раніше того ж дня шостий президент України В.О. Зеленський повідомив, що Україна не отримала від партнерів попередження про балістичний удар по Києву. За його словами, п’ять російських ракет влучили в цивільну інфраструктуру.

Глава держави наголосив, що розвідувальна інформація про ракетні пуски допомагає своєчасно попереджати людей і рятувати життя. Водночас у цьому повідомленні Зеленський не назвав конкретних партнерів та не заявляв про повне припинення обміну розвідданими зі США.

Питання обміну розвідданими обговорюють на тлі повідомлень медіа про переговори української та американської делегацій у Флориді. За повідомленнями ЗМІ, представники Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер нібито погрожували припинити передачу розвідувальної інформації через українські удари по російських нафтопереробних заводах.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

рф вдарила по газовидобувному об’єкту на Харківщині, через бойові дії перебої зі світлом у 3 областях

ПОДІЇ

Колишню «віцемерку» окупованого Алчевська судитимуть за державну зраду

КРИМІНАЛ

Іран зміцнює оборону та погрожує вторгненням у сусідні держави

ВАЖЛИВО

Дрони рф атакували автобус і автомобіль у Слов’янську: загинув чоловік

ВІЙНА

Чому порівняння ударів по мостах у Києві та Кримському мосту є хибним: роз’яснення ЦПД

ПОДІЇ

В США хочуть заблокувати закупівлі російської нафти через Конгрес

ВАЖЛИВО

Дизельна угода Трампа з путіним: вимоги США, суперечка про розвіддані

ВАЖЛИВО

У Вінниці російська атака спричинила пожежу на цивільному об’єкті

ВІЙНА

ГУР ідентифікувало ще 20 суден російського тіньового флоту, які перевозять енергоносії в обхід санкцій

ПОДІЇ

Телемарафону замовили додатковий контент на тлі нестачі коштів на оборону

СУСПІЛЬСТВО

У Польщі перевіряють інформацію про можливий замах на Туска та міністра оборони

ВАЖЛИВО

Як вижити взимку в багатоповерхівці без світла, води й тепла

ЕКСКЛЮЗИВ

Удар по Кременчуку: двоє загиблих, 34 травмованих і шість зруйнованих будинків

ВАЖЛИВО

Новий удар по аеропорту Ер-Ріяда: одна людина загинула, 11 поранені

ВАЖЛИВО

Маніпуляція: Київ потопає в нечистотах – через відключення електрики «стала каналізація»

СТОПФЕЙК
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип