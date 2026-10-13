Україна продовжує отримувати розвіддані від США — Сибіга

Сполучені Штати продовжують передавати Україні розвідувальну інформацію. Це підтвердив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час Варшавського безпекового форуму у вівторок, 13 жовтня. Про його заяву повідомив кореспондент «Укрінформу».

📢 «Ви, ймовірно, питаєте, чи отримуємо ми розвідувальні дані від американської сторони. Так, ми продовжуємо цю співпрацю», — заявив глава МЗС.

Сибіга також підтвердив, що під час російської ракетної атаки 12 жовтня сигнал повітряної тривоги в Києві пролунав із затримкою. Міністр пов’язав це з особливим типом озброєння, яке застосувала російська сторона. Конкретного типу ракет у наведеному поясненні він не назвав.

Відсутність попередження про удар і співпраця зі США

Раніше того ж дня шостий президент України В.О. Зеленський повідомив, що Україна не отримала від партнерів попередження про балістичний удар по Києву. За його словами, п’ять російських ракет влучили в цивільну інфраструктуру.

Глава держави наголосив, що розвідувальна інформація про ракетні пуски допомагає своєчасно попереджати людей і рятувати життя. Водночас у цьому повідомленні Зеленський не назвав конкретних партнерів та не заявляв про повне припинення обміну розвідданими зі США.

Питання обміну розвідданими обговорюють на тлі повідомлень медіа про переговори української та американської делегацій у Флориді. За повідомленнями ЗМІ, представники Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер нібито погрожували припинити передачу розвідувальної інформації через українські удари по російських нафтопереробних заводах.