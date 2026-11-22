Федеральне бюро розслідувань (ФБР) США перевіряє можливе стороннє втручання в систему Національного центру кримінальної інформації (NCIC). Першим про розслідування 20 листопада повідомив CNN із посиланням на двох людей, яких поінформували про перебіг справи. За даними телеканалу, посадовці бюро дізналися про інцидент у четвер, 19 листопада.

Наступного дня після публікації CNN інформацію про розслідування підтвердив і співрозмовник Associated Press, обізнаний зі справою. Саме ФБР відмовилося коментувати агентству ймовірний злам. Хто міг стояти за втручанням і яких саме даних воно могло торкнутися, публічно не встановлено.

Чому для поліції важлива точність записів

За даними ФБР, центр працює з 27 січня 1967 року. Через нього місцева поліція, правоохоронні органи штатів і федеральні служби обмінюються відомостями про людей у розшуку, зниклих безвісти, викрадений транспорт та інше майно. Завдяки цьому поліцейський в одному штаті може з’ясувати, що автомобіль оголосили в розшук в іншому.

Колишній співробітник ФБР, який керував розслідуваннями діяльності кіберзлочинних угруповань, звернув увагу CNN на ризик для людей, яких перевіряє поліція. Наприклад, під час перевірки особи правоохоронець покладається на відомості про чинний ордер на арешт. Тому, за словами співрозмовника телеканалу, слідству важливо з’ясувати як можливість витоку конфіденційних даних, так і те, чи зберегли записи точність. Підтверджених випадків підміни записів CNN та AP не наводять.

Що відомо про вересневий інцидент із ShinyHunters

Це вже друге за кілька місяців повідомлення про можливий злам електронних систем ФБР. У вересні йшлося про кадровий портал FBIJobs.gov. Угруповання ShinyHunters заявило, що отримало персональні дані працівників бюро та кандидатів на роботу.

За повідомленням Nextgov/FCW, редакція отримала зразок даних, а двоє її співрозмовників розповіли, що витік міг розкрити й напрями роботи окремих аналітиків, зокрема щодо росії та Китаю. Заява ShinyHunters стосувалася саме кадрового порталу.

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