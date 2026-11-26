У четвер, 26 листопада, в Україну повернули тіла 250 загиблих у межах чергової репатріації. За твердженням російської сторони, вони належать українським військовослужбовцям. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

📢 «Слідчі правоохоронних органів спільно з представниками експертних установ проведуть всі необхідні заходи для ідентифікації репатрійованих загиблих», – йдеться в повідомленні Коордштабу.

У репатріації брали участь Коордштаб, Об’єднаний центр при СБУ, Збройні сили України, МВС, ДСНС, Офіс омбудсмана та Секретаріат Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Коордштаб подякував Міжнародному комітету Червоного Хреста за сприяння поверненню загиблих.

Як встановлюватимуть особи загиблих

За перевезення репатрійованих тіл до спеціалізованих державних установ і передачу їх правоохоронцям та судово-медичним експертам відповідає Об’єднаний центр забезпечення заходів цивільно-військового співробітництва ЗСУ.

Під час ідентифікації фахівці враховують результати експертиз та, за наявності, документи, жетони й особисті речі. Дані в супровідних списках від російської сторони потребують перевірки. Коли особу загиблого встановлено, слідчі Національної поліції повідомляють рідних індивідуально, пояснює Коордштаб.

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Під час попередньої репатріації, 22 жовтня, в Україну повернули тіла 252 загиблих. Ще 2 жовтня керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомляв, що від початку репатріаційних заходів Україні передали понад 26 тисяч тіл та останків. На той момент значна їх частина залишалася неідентифікованою.