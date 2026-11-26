Представник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заявив, що наприкінці грудня 2025 року Україна нібито атакувала резиденцію володимира путіна і що цей епізод, на його думку, загальмував переговори про завершення війни. Про це він сказав у подкасті MD MEETS, матеріал за яким Bild опублікував 25 листопада.

Кушнер розповів, що перші зрушення в переговорах відчув у листопаді 2025 року. Далі він так описав події кінця грудня, у перекладі з англійської.

📢 «Потім, наприкінці грудня, відбулася атака українців на резиденцію путіна, яка, на мою думку, відштовхнула його назад…»

З цим звинуваченням 29 грудня 2025 року виступив міністр закордонних справ рф сергій лавров. Він заявив про нібито спробу атакувати резиденцію в новгородській області й пригрозив переглядом переговорної позиції москви.

Шостий президент України В.О. Зеленський того ж дня назвав звинувачення вигадкою. За словами Зеленського, москва намагалася виправдати подальші удари по Україні та власну відмову від кроків до завершення війни.

За оцінкою ЦРУ, яку американський посадовець підтвердив PBS NewsHour, Україна не цілилася в резиденцію. А 4 січня 2026 року Трамп сказав журналістам, що не вірить, що такий удар відбувся. У листопадовому інтерв’ю Кушнер не навів доказів на підтвердження своєї версії.

Що Кушнер сказав про Байдена, НАТО і вибори в Україні

Кушнер представив початок війни як подію, що сталася після того, як тодішній президент США Джо Байден нібито запропонував Україні вступити до НАТО.

📢 «Президент Байден запропонував Україні приєднатися до НАТО. Ця заява була зроблена, після чого розпочалася війна, і з того часу ситуація залишається такою, якою вона є», – сказав Кушнер у перекладі з англійської.

⚠️ Перспективу членства України союзники зафіксували ще у 2008 році й підтвердили у 2021-му. До повномасштабного вторгнення Україна не отримала формального запрошення. За статтею 10 договору НАТО його можуть надати лише за одностайною згодою членів Альянсу. У січні 2022 року Байден публічно називав вступ України в найближчій перспективі малоймовірним. Війна росії проти України почалася у 2014 році з окупації Криму, а 24 лютого 2022 року росія розпочала повномасштабне вторгнення.

Кушнер також заперечив, що адміністрація США тиснула на Зеленського. Заклики Трампа провести в Україні вибори він пояснив реакцією на поведінку українського президента під час словесної суперечки в Овальному кабінеті. Однак Трамп публічно порушував питання виборів уже 18 лютого 2025 року, за десять днів до тієї зустрічі.

📢 «Що стосується зміни політичного режиму в Україні, президент Трамп закликав провести вибори. Очевидно, я вважаю, що це демократичний принцип, якого він прагне дотримуватися. І це сталося після того, як президент Зеленський атакував президента Трампа в Овальному кабінеті. Як ви бачите на прикладі президента Трампа, він завжди завдає удару у відповідь», – Кушнер

Території та гарантії безпеки

Кушнер заявив, що переговори застопорилися на територіальному питанні. Він запропонував спершу погодити повоєнні гарантії безпеки, а тоді повернутися до обговорення територій. Розмірковуючи про те, де сторони могли б провести лінію, представник США згадав, що кордони в Європі змінювалися внаслідок воєн, мирних угод і компромісів.

📢 «І тут не йдеться про справедливість чи про те, хто правий, а хто ні. Йдеться про те, як покласти край вбивствам і створити краще життя для людей у майбутньому», – зазначив Кушнер в інтерв’ю.

За його словами, Україна прагне конкретніших зобов’язань, ніж формулювання статті 5 договору НАТО. Кушнер назвав цю статтю золотим стандартом і сказав, що США не зможуть запропонувати точніших формулювань, ніж ті, що діють між членами Альянсу. Стаття 5 зобов’язує союзників допомогти державі-члену в разі збройного нападу, залишаючи кожному з них вибір конкретних дій.

Україна, Німеччина, Франція та Велика Британія заявили 19 листопада, що кордони не можна змінювати силою. Вони також закликали погодити юридично обов’язкові гарантії безпеки для України, які почнуть діяти з моменту припинення вогню й передбачатимуть узгоджену відповідь на новий збройний напад.

Описуючи свої зустрічі з путіним, Кушнер назвав його добре підготовленим до переговорів і, в перекладі з англійської, «гросмейстером політики» та «історичною постаттю».