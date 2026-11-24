Міністр оборони України Євгеній Хмара та його норвезький колега Торе О. Сандвік підписали меморандум 24 листопада під час зустрічі в Осло. За повідомленням норвезького видання Forsvarets forum, домовленість дає збройним силам Норвегії можливість оцінити українську платформу для аналізу обстановки та військового управління.

📢 «Це приклад взаємної співпраці. Норвегія може переймати досвід України, і ми разом займаємося спільними розробками. Підтримка Норвегії важлива для України, але завдяки цій підтримці ми також зміцнюємо оборонний потенціал Норвегії», – зазначив Сандвік.

DELTA розробляє Центр інновацій та розвитку оборонних технологій Міноборони України. Платформа зводить відомості з різних джерел в одну картину обстановки та відображає її на цифрових картах у реальному часі. Командири використовують систему для аналізу інформації, планування операцій і координації підрозділів. У серпні 2025 року Міноборони повідомило про впровадження DELTA на всіх рівнях Сил оборони України.

Під час зустрічі Хмара та Сандвік також обговорили розширення співпраці щодо системи протиповітряної оборони DESNA. За даними норвезького Міноборони, Норвегія вже передала Україні кілька таких систем, і українські військові застосовують їх для захисту від російських дронів.

Яку домовленість Україна уклала з Німеччиною

За повідомленням Міноборони України, Німеччина стане першою країною, якій Україна надасть доступ до DELTA. Хмара та міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підписали в Берліні лист про наміри щодо розвитку, впровадження й застосування платформи в межах ініціативи DELTA Lab.

Німецька сторона зможе адаптувати систему до потреб своїх збройних сил і долучатися до розробки нових функцій. Українські бойові й оперативні дані залишаться під контролем Сил оборони України. Практичні, технічні та правові умови співпраці визначать в окремій угоді.

👉 Також нагадаємо, що зниження граничного віку перебування на військовій службі та в запасі потребує врахування безпекової ситуації й потреб Сил оборони. Таку позицію Кабінет Міністрів виклав у відповіді на петицію щодо зменшення граничного віку мобілізації до 55 років.