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Партнери не попередили Україну про удар балістичними ракетами по Києву – Зеленський

Денис Молотов
Денис Молотов
Партнери не попередили Україну про удар балістичними ракетами по Києву – Зеленський
Ілюстративне фото з відкритих джерел / наслідки попередніх російських атак на Київ

Україна не отримала від партнерів попередження про російський балістичний удар по Києву, під час якого п’ять ракет влучили в цивільну інфраструктуру. Про це у вівторок, 13 жовтня, повідомив шостий президент України В.О. Зеленський. Він наголосив, що своєчасне отримання розвідувальних даних про ракетні пуски має критичне значення для порятунку людей.

📢 «Був і доволі підлий удар балістикою по Києву – п’ять ракет, які влучили по цивільній інфраструктурі. Щодо цього удару, на жаль, не було попередження від партнерів. Розвідувальні дані про запуск російських балістичних ракет допомагають рятувати життя людей, і це одне з найбільш критичних питань. Саме це допомагає запобігати вбивствам, коли попередження про балістику є», — написав глава держави.

⚠️ Президент не назвав конкретних партнерів, від яких Україна не отримала попередження, та не пояснив причини його відсутності. У цьому повідомленні він також не заявляв про повне припинення обміну розвідданими зі Сполученими Штатами. Тому поширювані в мережі припущення про таке рішення США не можна подавати як підтверджений зміст його заяви.

За дві доби росія атакувала 19 регіонів України

Зеленський повідомив, що протягом двох діб після оголошення президентом США Дональдом Трампом «енергетичного перемир’я» Україна не завдавала ударів по російських нафтопереробних заводах та інших енергетичних об’єктах.

Водночас за словами Зеленського, російські війська продовжували обстрілювати українську енергетику й критичну інфраструктуру та «дали абсолютно чіткі сигнали, що вони не збираються утримуватися від ударів по Україні». За цей період під російськими ударами опинилися 19 регіонів.

Глава держави підтвердив готовність України до взаємних кроків для зменшення інтенсивності бойових дій. Він закликав партнерів посилювати тиск на агресора та не ускладнювати український захист.

📢 «Наша позиція незмінна: Україна готова до дзеркальних деескалаційних кроків, і потрібен дієвий тиск на росію, щоб деескалація була. Війни завершуються тоді, коли агресор відчуває, що у нього немає можливості війну затягувати. Тиск світу на росію сприяє саме цьому – наближенню миру. Але пряма чи опосередкована підтримка росії, гальмування допомоги Україні та ускладнення захисту життя від балістики – це те, що точно не спрацює на мир. Мир потрібен всім», — наголосив Зеленський.

Удари по столиці 12 жовтня

Увечері 12 жовтня російська атака спричинила пожежу в житловій багатоповерхівці в Дарницькому районі Києва. За повідомленням Національної поліції, загинули дві жінки віком 39 та 59 років, ще дев’ятеро людей зазнали поранень, серед них — неповнолітня. Міський голова Віталій Кличко того вечора повідомляв про 11 постраждалих загалом у столиці.

Пізніше Київ зазнав балістичної атаки. Зокрема, Кличко підтвердив влучання ракети в об’єкт транспортної інфраструктури у Дніпровському районі. Саме відсутність попередження партнерів про балістичний удар Зеленський прокоментував наступного дня.

👉 Також нагадаємо, що унаслідок російського удару безпілотником по навчальному закладу в центрі Рівного у вівторок, 13 жовтня, поранення дістали 20 людей.

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