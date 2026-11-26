Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні обладнання та послуг для технічного обслуговування винищувачів F-16. Орієнтовна загальна вартість пакета становить $621,9 млн, повідомило 25 листопада Бюро військово-політичних справ Держдепартаменту. Строків поставки у повідомленні не навели.

Україна планує оплатити закупівлю коштом внесків Бельгії, Данії, Нідерландів і Норвегії в межах багатонаціональної програми JUMPSTART. Коштів уряду США для цієї угоди не передбачено. Програма дає змогу країнам-партнерам фінансувати закупівлі України через американську систему міжурядових військових продажів, пояснює Агентство США зі співробітництва у сфері оборони.

Що Україна запросила для обслуговування F-16

До пакета входять авіаційні піротехнічні пристрої, лабораторне обладнання та послуги з транспортування. Ці позиції планують додати до раніше укладеної угоди, первісна вартість якої була нижчою за поріг обов’язкового повідомлення Конгресу США.

Основних підрядників визначить уряд США за результатами конкурентних закупівель відповідно до федеральних правил. За оцінкою Держдепартаменту, реалізація угоди не потребуватиме відрядження до України додаткових представників американського уряду чи компаній-підрядників. У відомстві очікують, що пакет допоможе підтримувати винищувачі в робочому стані та зміцнить українську протиповітряну оборону.

Під час звернення до учасників «Рамштайну» шостий президент України В.О. Зеленський пояснив, чому Україна потребує ще 40 винищувачів F-16. За його словами, літаки, які Україна вже використовує для перехоплення російських ракет і дронів, проводять багато часу на ремонті та підготовці до наступних польотів.

👉 Також нагадаємо, що Данія прискорено передала Україні понад 50 тисяч 20-мм боєприпасів для бортових гармат винищувачів F-16. Українські пілоти вже застосовують їх для перехоплення російських реактивних ударних безпілотників.