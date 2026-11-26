Федеральна комісія зі зв’язку США (FCC) 25 листопада видала SpaceX дозвіл із низкою умов на розгортання Starmind – мережі з до мільйона супутників для обчислень у сфері штучного інтелекту (ШІ). Як повідомив регулятор, це перший у США дозвіл на створення угруповання орбітальних центрів обробки даних.

Згідно з рішенням FCC, супутники можна розміщувати на висотах від 500 до 1 002 км. Діапазон до 2 000 км фігурував у початковій заявці SpaceX.

SpaceX планує живити обчислювальні модулі сонячною енергією та відводити тепло від обладнання через випромінювання. Для обміну даними між апаратами й підключення до мережі Starlink компанія розраховує використовувати лазерний зв’язок. Радіоканали, передбачені дозволом, слугуватимуть резервом для передавання телеметрії, відстеження супутників і керування ними в разі відмови оптичного зв’язку.

Коли SpaceX має розгорнути Starmind

У рішенні FCC визначено чотири етапи. До кожної з наведених дат супутники мають опинитися на визначених орбітах і почати роботу.

До 25 листопада 2033 року – щонайменше один супутник.

– щонайменше один супутник. До 25 листопада 2035 року – 100 тисяч супутників.

– 100 тисяч супутників. До 25 листопада 2038 року – 500 тисяч супутників.

– 500 тисяч супутників. До 25 листопада 2040 року – повне угруповання.

За умовами рішення, недотримання цих строків призведе до втрати чинності дозволу. FCC також відклала розгляд прохання SpaceX дозволити виведення частини апаратів з експлуатації без їхнього входження в атмосферу. Для цього компанія має подати окрему заявку на зміну дозволу.

Американське астрономічне товариство розкритикувало рішення. Науковці застерігають, що світло, відбите від супутників, може заважати оптичним спостереженням, а теплове випромінювання апаратів – інфрачервоним. FCC вважає зобов’язання SpaceX координувати роботу з Національним науковим фондом США достатнім для реагування на занепокоєння щодо оптичних спостережень.

👉 Також нагадаємо, що Tesla планує приблизно в середині 2027 року розпочати згортання виробництва Cybertruck на заводі Gigafactory Texas. Про це генеральний директор компанії Ілон Маск повідомив у соцмережі X (колишній Twitter).