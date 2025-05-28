США: розмови медведєва про Третю світову — безрозсудні

Спецпредставник президента США Кіт Келлог різко відреагував на заяву заступника голови ради безпеки рф дмитра медведєва про можливість Третьої світової війни, назвавши її безвідповідальною.

📢 «Розпалювання страху перед Третьою світовою війною — це прикрий, безрозсудний коментар мєдвєдєва, який не відповідає вимогам світової держави», — заявив Келлог.

Представник американського лідера наголосив, що президент Дональд Трамп продовжує працювати над припиненням бойових дій і зупинкою вбивств в Україні. За його словами, Вашингтон чекає на обіцяний москвою меморандум щодо припинення вогню.

📢 «США очікують отримання обіцяного меморандуму. Але головне — росія має припинити вогонь зараз», — наголосив Келлог.

📌 Нагадаємо, раніше медведєв, реагуючи на критику з боку Дональда Трампа щодо дій російського диктатора володимира путіна, заявив, що існує «одна справді погана річ — Третя світова війна».

☝️ Дональд Трамп також заявив, що з путіним «щось трапилося». Після чого наголосив, що путін «зовсім збожеволів», розпочавши масовані атаки по мирних українських містах і селах. Американський президент також застеріг москву від спроб повної окупації України, наголосивши, що це може призвести до «падіння росії».

У підсумку Трамп підкреслив, що ця війна ніколи б не почалась, якби він залишався президентом США, і додав, що вона є наслідком «некомпетентності та ненависті».

📢 «Ця війна – не моя. Вона Зеленського, Путіна і Байдена. Я лише допомагаю гасити великі та потворні пожежі, які були розпочаті через кричущу некомпетентність і ненависть», – написав Трамп.