Трамп щодо путіна: «Він абсолютно збожеволів»

Президент США Дональд Трамп виступив із новою заявою щодо останніх російських атак на територію України. Цього разу критика знов пролунала не лише на адресу російського диктатора володимира путіна, але й до шостого президента України Володимира Зеленського. Відповідне повідомлення він опублікував у неділю, 25 травня, на платформі Truth Social.

📢 «У мене завжди були дуже добрі стосунки із володимиром путіним, але з ним щось трапилося. Він зовсім збожеволів! Він даремно вбиває безліч людей, і я говорю не лише про солдатів.» – написав Трамп, додавши, що «ракети та безпілотники скидаються на міста України без жодної причини».

Він зазначив, що попереджав: путін хоче «ВСЮ Україну, а не лише її частину», і, за словами Трампа, якщо це станеться, «це призведе до падіння росії».

🔻 Однак, Трамп не обмежився критикою лише президента рф. У другій частині допису він висловив невдоволення діями Володимира Зеленського:

📢 «Так само президент Зеленський не надає своїй країні жодної послуги, говорячи так, як він це робить. Все, що він каже, створює проблеми, мені це не подобається, і краще б це припинилося».

❗ При цьому він не уточнив, які саме заяви українського лідера мав на увазі.

У підсумку Трамп підкреслив, що ця війна ніколи б не почалась, якби він залишався президентом США, і додав, що вона є наслідком «некомпетентності та ненависті».

📢 «Ця війна – не моя. Вона Зеленського, Путіна і Байдена. Я лише допомагаю гасити великі та потворні пожежі, які були розпочаті через кричущу некомпетентність і ненависть», – написав Трамп.

☝️ Нагадаємо, напередодні він зробив короткий коментар журналістам в аеропорту щодо ударів по Україні, заявивши: «З Путіним щось сталося».

📌 Раніше пастор Марк Бернс, якого називають духовним радником Трампа, заявив, що удари РФ по Києву є «кричущим порушенням міжнародного права» та воєнними злочинами.