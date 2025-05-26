Понеділок, 26 Травня, 2025
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Трампу не подобається, що путін вбиває людей: з зим щось сталося

Денис Молотов
Денис Молотов
Трампу не подобається, що путін вбиває людей: з зим щось сталося

Президент США Дональд Трамп заявив, що глибоко незадоволений діями російського диктатора володимира путіна після чергової масштабної атаки російських військ на Україну. Про це він сказав журналістам в аеропорту Моррістауна перед відльотом до Вашингтона, як повідомляє Sky News.

📢 «Я не знаю, що, чорт забирай, сталося з путіним. Я знаю його давно. Ми завжди ладнали. Але він запускає ракети в міста і вбиває людей, і мені це не подобається. Мені не подобається те, що робить путін. Він убиває людей. І з цим хлопцем щось сталося, і мені це не подобається», – заявив Трамп, коментуючи останні дії кремля.

🔹 Цю заяву Трампа було зроблено на тлі потужної повітряної атаки рф, що сталася в ніч на 25 травня. За офіційними даними, внаслідок обстрілу загинули щонайменше 12 людей. Загалом під ударом опинилися 13 регіонів України: Київ, Київська, Житомирська, Хмельницька, Тернопільська, Дніпропетровська, Миколаївська, Одеська, Харківська, Чернігівська, Черкаська, Сумська та Полтавська області.

Тим часом конгресмен-республіканець Дон Бейкон, який представляє штат Небраска, після нічної атаки закликав не шукати дипломатичних рішень, а натомість «озброїти Україну до зубів».

📌 Зазначимо, що висловлювання Трампа щодо путіна стали одними з найрізкіших за останні роки. Хоча між політиками раніше спостерігалися доволі м’які взаємини, нинішні дії кремля спровокували жорстку реакцію з боку американського президента.

☝️ Також стало відомо, що в ніч на понеділок, 26 травня, російські окупаційні війська завдали масованого повітряного удару по території України. Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, агресор випустив дев’ять крилатих ракет і задіяв 355 ударних безпілотників різних типів. Це другий поспіль абсолютний рекорд за кількістю дронів у межах однієї атаки.

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