Європейські держави прагнуть посилити свою участь у переговорах щодо завершення війни росії проти України. Водночас їх непокоїть намір Вашингтона обговорювати з москвою ширшу систему безпеки континенту, перегляду якої кремль домагається роками. Про це йдеться в матеріалі NBC News, опублікованому 17 листопада.

За оцінками європейських посадовців та аналітиків, залучення Європи до наступних раундів переговорів є важливим кроком. Проте запропонований адміністрацією президента США Дональда Трампа порядок денний викликає занепокоєння: він охоплює не лише припинення бойових дій в Україні, а й майбутні безпекові відносини між європейськими державами та росією.

У європейських столицях побоюються, що така дискусія відкриє шлях до поступок москві, зокрема щодо військової присутності НАТО. Як зазначає NBC News, перегляд безпекового устрою Європи відповідає давнім вимогам володимира путіна.

Схожі претензії кремль висував наприкінці 2021 року, за кілька місяців до повномасштабного вторгнення в Україну. Західні держави тоді їх відхилили. Чому американська адміністрація тепер повернулася до обговорення цієї ідеї, зауважує телеканал, залишається незрозумілим.

Сам Трамп раніше говорив про можливість масштабної домовленості, яка стосуватиметься не лише України, а й усієї Європи. Його представник Джаред Кушнер, зі свого боку, описував росію та європейські країни як сусідів, нездатних самостійно врегулювати розбіжності.

Однак, наголошує NBC News, така характеристика не відображає відповідальності москви за агресію. Саме росія окупувала Крим у 2014 році та розпочала повномасштабне вторгнення у 2022-му. Паралельно вона здійснювала диверсії, кібератаки й дезінформаційні кампанії проти західних держав.

На цьому тлі європейські партнери побоюються, що прагнення Вашингтона якнайшвидше досягти домовленості може заохотити кремль до подальших агресивних дій.

У відповідь на критику представниця Білого дому пояснила NBC News, що американська пропозиція покликана зміцнити чинні європейські механізми безпеки, центральне місце в яких посідає НАТО, та запобігти новим конфліктам. За її словами, остаточна угода має поважати суверенітет України та європейських держав і бути погодженою відповідними сторонами.

Україна та ЄС наполягають на припиненні вогню як першочерговому завданні

Шостий президент України В.О. Зеленський назвав небезпечним перенесення головної уваги переговорів на перегляд європейської системи безпеки. За його словами, спочатку необхідно домогтися припинення вогню, завершення війни та гарантій безпеки для України, а вже потім обговорювати ширші питання.

Подібну послідовність окреслила й висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас. На пресконференції 16 листопада вона наголосила: пріоритетом має стати перемир’я, наступним кроком – мирна угода, і лише після цього можливі інші обговорення.

За офіційною заявою Каллас, Європа потребує відновлення чинної системи безпеки, правила якої порушила росія. Намагання москви отримати право вето на європейські безпекові рішення та обмежити НАТО в ЄС вважають неприйнятними.

Раніше Кушнер після зустрічі із Зеленським в Ірландії заявив про залучення європейських партнерів до наступного раунду переговорів. Водночас NBC News звертає увагу, що російська сторона публічно не підтвердила беззастережної згоди на такий формат.

Склад європейського представництва вже визначено. Як повідомив Зеленський 16 листопада, до нього увійдуть Франція, Німеччина, Велика Британія, Італія, Польща, представники Єврокомісії, Європейської ради та НАТО. Подальші спільні кроки партнери планують узгодити на зустрічі в Берліні.

👉 Також нагадаємо, що американські представники під час переговорів запитали Київ, чи готова Україна вивести війська з Донбасу в обмін на членство в НАТО.