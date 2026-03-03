ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОДІЇ
США повідомили про знищення 11 іранських кораблів у затоці

Денис Молотов
Корабель типу Jamaran: стверджується, що аналогічний корабель був потоплений під час операції

Американські військові заявили про знищення кораблів Ірану в Оманській затоці під час операції США та Ізраїлю, що стартувала 28 лютого. Про це у понеділок, 2 березня, повідомило Центральне командування Збройних сил США, яке відповідає за військові операції на Близькому Сході.

📢 «Два дні тому іранський режим мав 11 суден в Оманській затоці, наразі немає жодного», — йдеться в офіційному повідомленні.

У відомстві наголосили, що іранська влада «десятиліттями переслідувала та атакувала міжнародне судноплавство в Оманській затоці. Цей час минув».

До заяви також оприлюднили відео, на якому, за твердженням американської сторони, зафіксовано удар по одному з іранських військових кораблів.

☝️ Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп повідомляв про знищення дев’яти іранських військових суден.

Водночас перед цим Іран заявляв про нібито атаку на американський авіаносець, однак у США ці твердження спростували.

