США повідомили про знищення 11 іранських кораблів у затоці

Американські військові заявили про знищення кораблів Ірану в Оманській затоці під час операції США та Ізраїлю, що стартувала 28 лютого. Про це у понеділок, 2 березня, повідомило Центральне командування Збройних сил США, яке відповідає за військові операції на Близькому Сході.

📢 «Два дні тому іранський режим мав 11 суден в Оманській затоці, наразі немає жодного», — йдеться в офіційному повідомленні.

У відомстві наголосили, що іранська влада «десятиліттями переслідувала та атакувала міжнародне судноплавство в Оманській затоці. Цей час минув».

До заяви також оприлюднили відео, на якому, за твердженням американської сторони, зафіксовано удар по одному з іранських військових кораблів.

Two days ago, the Iranian regime had 11 ships in the Gulf of Oman, today they have ZERO. The Iranian regime has harassed and attacked international shipping in the Gulf of Oman for decades. Those days are over. Freedom of maritime navigation has underpinned American and global… pic.twitter.com/nzdkMVMqZC — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 2, 2026

☝️ Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп повідомляв про знищення дев’яти іранських військових суден.

Водночас перед цим Іран заявляв про нібито атаку на американський авіаносець, однак у США ці твердження спростували.