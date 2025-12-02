Консенсусу щодо вступу України в НАТО наразі немає – Рютте

В НАТО наразі немає одностайної підтримки щодо вступу України в НАТО. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте під час пресконференції у Брюсселі у вівторок, 2 грудня. Його коментар прозвучав у відповідь на запитання про те, яким може бути майбутнє членство України в Північноатлантичному альянсі. Передає видання “Інтерфакс”.

📢 «Щодо конкретного питання членства України в НАТО, я вважаю важливим, можливо, відокремити принцип від практики. Практична ситуація полягає в тому, що, як ви знаєте, для вступу України до НАТО потрібен консенсус усіх союзників. І зараз, як ви знаєте, консенсусу щодо вступу України до НАТО немає. Що стосується принципу, то це Вашингтонський договір 1949 року, і цей Вашингтонський договір досі чинний, а також чинне те, що ми вирішили на Вашингтонському саміті 2024 року», — зазначив Рютте.

Він нагадав, що норми Вашингтонського договору й надалі визначають процедуру приєднання нових держав до Альянсу. Зокрема, стаття 10 документа передбачає, що «сторони можуть за одностайною згодою запросити будь-яку іншу європейську державу, яка має можливість сприяти розвитку принципів цього договору та сприяти безпеці Північноатлантичного регіону, приєднатися до цього договору».

☝️ Таким чином, питання членства України в НАТО впирається у відсутність політичного консенсусу між усіма країнами-членами, попри дію принципів, закріплених у засновницькому документі Альянсу.

Нагадаємо, що 1 грудня міністр оборони України Денис Шмигаль провів зустріч із генеральним секретарем НАТО. Сторони обговорили можливості посилення української протиповітряної оборони, що залишається одним із ключових пріоритетів у співпраці Києва з Альянсом.

👉 Також раніше повідомлялось, що росія не має права вето щодо прагнення Києва вступити до НАТО. Про це заявив у середу голова альянсу Марк Рютте, відхиливши пропозицію мирної угоди, висунуту москвою та Вашингтоном, яка б заблокувала вхід України до альянсу.