Середа, 25 Лютого, 2026
США не вдалося змінити текст резолюції ООН про територіальну цілісність України

Денис Молотов
США не вдалося змінити текст резолюції ООН про територіальну цілісність України
Фото з відкритих джерел: Організація Об'єднаних націй (ООН)

Генеральна асамблея Організації Об’єднаних Націй (ООН) відхилила ініціативу США щодо виключення із тексту документа положень про територіальну цілісність України та забезпечення справедливого миру. Пропозиція прозвучала напередодні голосування за резолюцію ООН під назвою «Підтримка тривалого миру в Україні». Про це повідомив Укрінформ увечері у вівторок, 24 лютого.

За даними видання, під час голосування проти американських змін висловилися 69 держав, 11 країн підтримали ініціативу, ще 62 — утрималися.

Заступниця міністра закордонних справ України Мар’яна Беца наголосила, що підготовлений Україною проєкт документа базується на чітких формулюваннях. Усі вони відповідають принципам міжнародного права та Статуту ООН.

☝️ Вона підкреслила, що положення, які пропонувалося вилучити, безпосередньо захищають принципи суверенітету і територіальної цілісності держав-членів, зокрема України.

За словами Беци, послаблення або виключення цих норм могло б створити небезпечний прецедент і сигнал про можливість поставити під сумнів базові принципи міжнародного порядку.

Вона також нагадала, що ідеї всеосяжного, справедливого та тривалого миру на основі міжнародного права вже підтримали 141 держава-член ООН.

Солідарність із позицією України висловив і представник Франції при ООН Жером Боннафонт.

✅ Як повідомлялося раніше, Генеральна асамблея ООН зрештою ухвалила резолюцію «Підтримка тривалого миру в Україні». Документ закликає до негайного припинення бойових дій та підтверджує важливість дотримання суверенітету й територіальної цілісності України. Під час фінального голосування Сполучені Штати утрималися.

Фото з відкритих джерел: Організація Об'єднаних націй (ООН)

👉 Також нагадаємо, що лідери країн Група семи (G7) у четверті роковини повномасштабного вторгнення росії підтвердили непохитну підтримку у захисті територіальної цілісності, права на існування, а також свободи, суверенітету й незалежності нашої держави.

