США можуть переглянути відносини з НАТО після війни з Іраном — Рубіо

США можуть переглянути свої відносини з НАТО після завершення війни з Іраном. Про це заявив державний секретар Марко Рубіо, повідомляє інформаційна агенція Bloomberg.

За словами Рубіо, відсутність підтримки з боку союзників по Альянсу у війні проти Ірану «дуже розчаровує». Він також розкритикував окремі країни НАТО за відмову надавати доступ до своїх військових баз для американських сил.

📢 «Президенту і нашій країні доведеться переглянути все це після завершення операції. Якщо НАТО зводиться тільки до того, щоб ми захищали Європу в разі нападу на неї, але при цьому вони відмовляють нам у праві на базування, коли це необхідно, то це не дуже хороша схема. У такій ситуації складно залишатися учасником альянсу», — заявив він.

Раніше президент Дональд Трамп назвав окремих партнерів «боягузами», а сам Альянс — «паперовим тигром».

Як зазначає Bloomberg, однією з ключових причин невдоволення стала позиція Іспанії, яка закрила свій повітряний простір для американських літаків, задіяних в операціях проти Ірану.

🌍 Ситуація навколо Ормузької протоки

Більшість країн НАТО також не підтримали прохання Вашингтона щодо допомоги у відновленні судноплавства через Ормузьку протоку, яку Іран фактично заблокував.

Це призвело до різкого зростання світових цін на нафту та газ. Водночас Рубіо запевнив, що після завершення війни протоку буде відкрито.

