США можуть переглянути відносини з НАТО після війни з Іраном — Рубіо

Ілюстративне фото з відкритих лдерел: державний секретар США Марко Рубіо.

США можуть переглянути свої відносини з НАТО після завершення війни з Іраном. Про це заявив державний секретар Марко Рубіо, повідомляє інформаційна агенція Bloomberg.

За словами Рубіо, відсутність підтримки з боку союзників по Альянсу у війні проти Ірану «дуже розчаровує». Він також розкритикував окремі країни НАТО за відмову надавати доступ до своїх військових баз для американських сил.

📢 «Президенту і нашій країні доведеться переглянути все це після завершення операції. Якщо НАТО зводиться тільки до того, щоб ми захищали Європу в разі нападу на неї, але при цьому вони відмовляють нам у праві на базування, коли це необхідно, то це не дуже хороша схема. У такій ситуації складно залишатися учасником альянсу», — заявив він.

Раніше президент Дональд Трамп назвав окремих партнерів «боягузами», а сам Альянс — «паперовим тигром».

Як зазначає Bloomberg, однією з ключових причин невдоволення стала позиція Іспанії, яка закрила свій повітряний простір для американських літаків, задіяних в операціях проти Ірану.

🌍 Ситуація навколо Ормузької протоки

Більшість країн НАТО також не підтримали прохання Вашингтона щодо допомоги у відновленні судноплавства через Ормузьку протоку, яку Іран фактично заблокував.

Це призвело до різкого зростання світових цін на нафту та газ. Водночас Рубіо запевнив, що після завершення війни протоку буде відкрито.

📌 Нагадаємо

  • Раніше Дональд Трамп заявляв про намір скоротити фінансування НАТО, пояснюючи це недостатньою підтримкою з боку окремих європейських держав у конфлікті з Іраном.
  • Також США звернулися до Польщі з проханням розглянути можливість передислокації однієї з батарей системи ППО «Patriot» на Близький Схід.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Україна готова стати повноправним членом JEF – Зеленський

ПОДІЇ

В українському полоні перебувають десятки громадян африканських держав із 15 країн континенту – Коордштаб

ПОДІЇ

У Чугуєві під повторний удар потрапили поліцейські

ВІЙНА

Фіктивний продаж зерна: викрито схему на понад 63 млн грн

ВАЖЛИВО

Орбан вимагає від Зеленського «відкликати агентів» з Угорщини

ПОЛІТИКА

Сенат США готує нові санкції проти росії: Джеймс Ріш закликає ЄС залишатися жорстким

ІНТЕРВ'Ю ЕКСКЛЮЗИВ

Частина Конотопа залишилася без газу після атаки рф

ВІЙНА

У Флориді аеропорт Палм-Біч назвуть на честь Трампа

ПОЛІТИКА

Столиця ОАЕ під ракетним ударом з Ірану: є загиблі

ВАЖЛИВО

Кая Каллас і міністри ЄС прибули до Києва на річницю трагедії в Бучі

ВАЖЛИВО

Ченців УПЦ МП підозрюють у сексуальних злочинах проти дітей

КРИМІНАЛ

Військові працювали на СТО та ринку замість служби – ДБР

КРИМІНАЛ

У Німеччині затримали українця за підозрою у шпигунстві

ПОДІЇ

рф атакувала підприємство на Чернігівщині дронами

ВІЙНА

Україна могла отримати більше САУ DITA, ніж офіційно оголошені 15 одиниць

ПОДІЇ
