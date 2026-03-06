США дозволили Індії купувати нафту рф з танкерів у морі

Сполучені Штати дозволили Індії протягом 30 днів закуповувати російську нафту з танкерів, що вже перебувають у морі. Про це повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент у соціальній мережі X (колишній Twitter) у п’ятницю, 6 березня.

За його словами, рішення ухвалене з метою підтримання стабільності постачання енергоносіїв на світовий ринок. У межах цього кроку індійські нафтопереробні компанії отримали можливість упродовж місяця здійснювати операції з російською нафтою, яка вже транспортується морем.

📢 «Цей запобіжний короткостроковий захід не принесе значної фінансової вигоди російському уряду, оскільки він дозволяє лише операції з нафтою, яка вже застрягла в морі», – заявив Бессент.

☝️ Таким чином, рішення не передбачає укладання нових довгострокових контрактів на постачання енергоносіїв. Воно стосується лише обмеженого обсягу сировини, яка вже перебуває на танкерах.

Міністр фінансів США також наголосив, що Індія залишається важливим стратегічним партнером Вашингтона. Він висловив сподівання, що у майбутньому Нью-Делі збільшить закупівлі американської нафти.

За даними систем суднового моніторингу, щонайменше два російські нафтові танкери, які спочатку прямували до країн Східної Азії, змінили курс і взяли напрямок до Індії. Це може свідчити про готовність індійської сторони приймати російську сировину на тлі загострення ситуації на Близькому Сході.

Раніше повідомлялося, що індійські нафтопереробні заводи почали закуповувати російську нафту, яка перебуває на танкерах поблизу узбережжя країни. Такий крок пояснюють необхідністю компенсувати скорочення поставок нафти з Близького Сходу через війну в Ірані.

Ситуація на енергетичних ринках вже впливає на ціни на сировину. Так, нафта марки Brent 1 березня на позабіржових торгах подорожчала приблизно на 10% і досягла рівня близько 80 доларів за барель.

Аналітики попереджають, що у разі подальшого загострення конфлікту на Близькому Сході ціни на нафту можуть зрости до 100 доларів за барель.

👉 Також раніше Трамп заявив, що США можуть відіграти ключову роль у формуванні майбутнього керівництва Ірану після завершення війни.