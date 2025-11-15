Субота, 15 Листопада, 2025
Сіверськодонецька громада шукає нових партнерів для відновлення на міжнародній конференції

Денис Молотов
Делегація Сіверськодонецької громади взяла участь у міжнародній виставці-конференції ReBuild Ukraine: Construction&Energy. Вона об’єднує громади України, інвесторів, міжнародні компанії та експертів, що працюють над енергетичною та інфраструктурною відбудовою країни. Про участь у заході повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) у суботу, 15 листопада.

Перший день роботи виставки був присвячений відкритій комунікації та знайомству з експозиціями. Представники Сіверськодонецької громади презентували свої проєкти співробітникам міжнародних фінансових організацій та потенційним партнерам. У центрі уваги були як інфраструктурні рішення, так і соціальні ініціативи, що вже реалізуються або потребують подальшої підтримки.

Громада представила успішні кейси релокації медичних установ, реалізовані гуманітарні програми та житлові проєкти для внутрішньо переміщених осіб. Ці приклади стали важливою частиною демонстрації реального прогресу, досягнутого попри складнощі війни та вимушену евакуацію. У рамках відновлення громади делегація наголосила на необхідності розширення партнерств та залучення додаткових ресурсів.

Команда, яку очолює начальниця міської військової адміністрації (МВА) Євгенія Бойко, активно працює над пошуком нових партнерів і фінансових можливостей для подальшої реалізації проєктів. Зокрема таких, що стосуються розвитку релокованих об’єктів. Під час візиту до Варшави Бойко відвідала Посольство Чехії та провела зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом Чеської Республіки у Польщі Бржетиславом Данчаком. А також високопосадовими представниками Чехії та чеського бізнесу.

У більш неформальній атмосфері Євгенія Бойко окреслила ключові потреби громади Уповноваженому уряду Чехії з відновлення України Томашу Копечному та директору Відділення співробітництва розвитку і гуманітарної допомоги МЗС Чехії Петру Гандаловичу. Ці перемовини стали можливістю детально представити проблематику Сіверськодонецької громади та обговорити практичні шляхи посилення міжнародної підтримки.

Як підкреслили в ОВА, взаємодія в обох форматах — на виставці та під час зустрічей у дипломатичній установі — відкрила низку нових можливостей для партнерства, поглибила співпрацю з іноземними інституціями та стала важливим етапом загальної стратегії відновлення громади.

