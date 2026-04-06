Удар дронів по Старобільську: уражено будівлю окупаційної влади

У тимчасово окупованому Старобільську Луганської області 6 квітня пролунали вибухи — безпілотники-камікадзе завдали удару по будівлі, яку російські окупаційні сили використовують як адміністративний центр. Йдеться про приміщення колишньої районної адміністрації, де після 2022 року розміщена так звана «адміністрація Старобільського муніципального округу».

Про атаку повідомили радник міністра оборони України Сергій Стерненко та керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. За їхніми словами, дрони вразили саме об’єкт, який використовують окупаційна влада та колаборанти.

За попередньою інформацією, частина представників окупаційної адміністрації могла залишити будівлю до моменту удару. Водночас повідомляється про постраждалих. За даними з місцевих джерел і заяв окупаційної сторони, поранення дістали щонайменше двоє цивільних — жінка 2001 року народження та чоловік 1946 року народження. Українські джерела також допускають, що серед поранених можуть бути й представники окупаційної влади.

Удар стався у денний час, що підтверджують і представники окупаційної адміністрації, які заявляють про атаку «в розпал робочого дня». Внаслідок вибухів пошкодження отримали не лише адміністративна будівля, а й низка об’єктів цивільної інфраструктури поблизу. Зокрема, йдеться про відділення багатофункціонального центру, будинок культури, банківське відділення та магазин.

Опубліковані в мережі фото з місця події також свідчать про значні руйнування. Зображення, зокрема, поширив ватажок угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник, підтвердивши факт ураження будівлі.

Ситуація навколо Старобільська наразі уточнюється.

