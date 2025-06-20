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Сейм Латвії заборонив громадянам рф і Білорусі купувати нерухомість

Денис Молотов
Денис Молотов
Сейм Латвії заборонив громадянам рф і Білорусі купувати нерухомість

19 червня Сейм Латвії у третьому, остаточному читанні ухвалив закон, що вводить заборону на купівлю нерухомості на території країни громадянами росії та Білорусі. Як повідомляє латвійський мовник LSM, законодавче рішення стосується також юридичних осіб, зареєстрованих у цих країнах.

☝️ Заборона поширюється на всі угоди, укладені після набуття чинності законом. При цьому передбачено низку винятків. Зокрема, якщо нерухомість передається у спадок родичам або визнається власністю згідно з рішенням суду.

Поправка, що могла б дозволити певне послаблення для громадян Білорусі зі статусом біженця в Латвії, була відхилена ще до фінального голосування парламентської комісії.

Закон також не застосовується у випадках, коли особа набуває єдине житло й має посвідку на проживання. Ця посвідка має бути видана до моменту набрання чинності закону. Або вже володіє статусом постійного резидента ЄС у Латвії.

📢 «росія веде гібридну війну проти демократичних держав, які засуджують її агресію в Україні. Одним із засобів непрямого впливу є придбання нерухомості за кордоном», — зазначають автори ініціативи.

У документі наголошується, що така економічна присутність, зокрема у сфері нерухомості, може бути використана росією для політичного тиску. Чи, навіть, виправдання майбутніх військових дій. Так само як кремль обґрунтовував вторгнення в Україну «захистом співвітчизників».

Раніше країни Балтії, а також Польща й деякі держави Північної Європи вже оголосили про спільні плани щодо заборони в’їзду на свою територію громадянам рф, які брали участь у війні проти України.

👉 Також нагадаємо, що Нижня палата парламенту Королівства Нідерланди підтримала резолюцію, в якій масову депортацію кримських татар у 1944 році радянським режимом визнано актом геноциду.

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