Переговори щодо завершення війни росії проти України застопорилися на територіальному питанні, заявив представник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер. Він запропонував спочатку домовитися про те, як гарантуватимуть безпеку після війни, а потім повернутися до питання територій. Про це Кушнер сказав в інтерв’ю, яке Bild опублікував 25 листопада.

За словами Кушнера, такого висновку він і Стів Віткофф дійшли після багатогодинних переговорів із володимиром путіним. Одна з цих зустрічей відбулася 12 листопада в москві. В інтерв’ю Кушнер назвав путіна «гросмейстером політики» та «історичною постаттю», відзначивши, що той добре готується до переговорів.

Після зустрічі в москві американські представники продовжили консультації з Україною та європейськими партнерами. 19 листопада Кушнер і Віткофф зустрілися в Берліні з шостим президентом України В.О. Зеленським, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом і європейськими радниками з питань безпеки. Учасники обговорили координацію подальших дипломатичних зусиль, повідомив Офіс президента України.

Які гарантії безпеки обговорюють для України

Кушнер назвав формулювання статті 5 НАТО «золотим стандартом». На його думку, гарантії за таким зразком від інших держав стали б суттєвим кроком для України навіть без членства в Альянсі. Він стверджує, що Київ домагається конкретніших зобов’язань і що США не зможуть запропонувати точніших формулювань, ніж ті, які діють між членами НАТО.

За статтею 5 Північноатлантичного договору, збройний напад на одного чи кількох союзників вважають нападом на всіх. Кожна держава зобов’язана допомогти, а конкретні дії у відповідь визначає сама. Такі дії можуть включати застосування збройної сили.

У спільній заяві після зустрічі в Берліні Україна, Німеччина, Франція та Велика Британія наголосили, що після набуття чинності режимом припинення вогню Україна має отримати юридично зобов’язувальні гарантії безпеки. Серед можливих складових лідери назвали довгострокову військову допомогу, механізм перевірки дотримання перемир’я та зобов’язання реагувати в разі нового збройного нападу. Вони також підтвердили, що міжнародні кордони не можуть змінюватися силою. Про це йдеться у спільній заяві лідерів від 19 листопада.

👉 Також нагадаємо, що НАТО не підтримує ідею збивати російські ракети й безпілотники над територією України, заявив 25 листопада заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик.