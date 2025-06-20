Нідерланди офіційно визнали депортацію кримських татар геноцидом

Нижня палата парламенту Королівства Нідерланди підтримала резолюцію, в якій масову депортацію кримських татар у 1944 році радянським режимом визнано актом геноциду. Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому 19 червня на офіційному сайті законодавчого органу.

Ініціатором резолюції виступив депутат Дерк Бойсвік, який у своєму клопотанні також згадав про політику нинішньої російської федерації щодо кримських татар.

📢 «З моменту окупації Криму у 2014 році багато кримських татар були безпідставно ув’язнені, зазнали тортур або зникли безвісти. Таким чином росія, найімовірніше, продовжила політику геноциду кримських татар», — зазначено у тексті резолюції.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав таке рішення голландських парламентарів.

📢 «Це потужний жест солідарності з кримськотатарським народом, який досі зазнає переслідувань», — підкреслив Сибіга.

☝️ Нагадаємо, що наприкінці минулого року аналогічне рішення ухвалив Сенат Чехії, визнавши геноцидом насильницьке виселення кримських татар, організоване радянською владою.

Раніше, у травні, в Києві відбулися пам’ятні заходи, присвячені роковинам депортації кримських татар. Українські високопосадовці та представники Меджлісу вшанували жертв масових репресій, здійснених у 1944 році сталінським режимом.Полі

👉 Також раніше стало відомо, що прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф провів телефонну розмову з шостим президентом України Володимиром Зеленським, під час якої вони обговорили інвестиційний пакет у розмірі 700 млн євро для розвитку безпілотних технологій. Раніше стало відомо, що Нідерланди передали Україні 25 бронемашин YPR, а також у співпраці з Чехією та США завершили постачання бойових танків Т-72.