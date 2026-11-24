У Сіверськодонецькій громаді одноразову допомогу до 2026/2027 навчального року виплатили 167 сім’ям. Загалом кошти отримали на 213 школярів, повідомила Сіверськодонецька міська військова адміністрація.

У попередньому зведенні йшлося про 145 родин і 184 дитини, яким виплатили 460 тис. грн. Відтоді допомогу отримали ще 22 сім’ї на 29 дітей, а загальна сума виплат зросла на 72 500 грн. Про попередні виплати повідомляв ІРТА-ФАКС.

Хто може отримати 2 500 грн і як подати заяву

За розпорядженням Сіверськодонецької МВА від 2 листопада, допомогу можуть отримати родини, чиї діти виїхали з тимчасово окупованої території та станом на 1 вересня 2026 року мали зареєстровану адресу в Сіверськодонецькій громаді. Дитина може фактично жити в іншому населеному пункті на підконтрольній Україні території й дистанційно навчатися у школі громади.

Для визначених пільгових категорій передбачено також можливість навчатися у школі за місцем фактичного проживання. Заяви, які надійшли до 22 жовтня і за якими комісія ще не ухвалила рішення, розглядають за правилами, що діяли на момент подання.

Для окремих категорій виплату також передбачили, якщо дитина з 1 вересня навчається у школі за місцем фактичного проживання на підконтрольній Україні території. Це стосується:

дітей із багатодітних сімей;

дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

дітей з інвалідністю;

дітей загиблих Захисників;

дітей оборонців, які зазнали поранення, контузії чи травми під час участі в бойових діях у період воєнного стану.

Заяви приймають до 30 листопада 2026 року. Перелік документів та інформацію про те, куди їх подавати, МВА оприлюднила на сторінці розпорядження № 33ВА у файлі «Порядок».

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