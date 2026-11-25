НАТО не підтримує ідею збивати російські ракети й безпілотники над територією України, заявив 25 листопада заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик. За його словами, під час попередніх консультацій союзники дійшли висновку, що таку процедуру не застосовуватимуть. Заяву посадовця, який відповідав на запитання журналістів під час брифінгу, передає RMF24.

📢 «НАТО жодним чином не підтримує це. Це створить численні ускладнення», – сказав Томчик.

Його коментар пролунав після повідомлення Bloomberg про те, що Польща нібито попросила союзників розглянути можливість перехоплення над Україною російських ракет, які прямують у бік території НАТО. За даними джерел агентства, кілька країн підтримали ідею під час попереднього обговорення, однак рішення не ухвалили. Томчик сказав, що не може підтвердити повідомлення про нову пропозицію Варшави.

За інформацією RMF24, для такого кроку знадобилася б згода України. Томчик також наголосив, що рішення такого масштабу щодо українського повітряного простору потребувало б згоди всіх союзників. Рішення Альянсу ухвалюють консенсусом.

Як НАТО відреагувало на порушення повітряного простору Польщі

Під час масованої атаки на Україну 20 листопада польський повітряний простір порушили три російські крилаті ракети. Через цей інцидент 24 листопада МЗС Польщі викликало російського дипломата та заявило, що ракети створили реальну загрозу для безпеки мешканців країни.

Ще 23 листопада на прохання Варшави відбулося позачергове засідання Північноатлантичної ради. Польська делегація представила результати розслідування та пропозиції щодо посилення східного флангу. Союзники висловили солідарність із Польщею, а командування НАТО направило до країни літак дальнього радіолокаційного виявлення AWACS, повідомило представництво Польщі при НАТО.