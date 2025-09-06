Субота, 6 Вересня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИКРИМІНАЛ
КРИМІНАЛЛУГАНЩИНА

СБУ скерували до суду справу щодо «експрем’єр-міністра лнр»

Денис Молотов
Денис Молотов
СБУ скерували до суду справу щодо «експрем’єр-міністра лнр»

Слідчі СБУ завершили досудове розслідування колабораційної діяльності Сергія Козлова, який певний час очолював окупаційний «уряд лнр». Обвинувальні матеріали вже передані до суду для розгляду по суті. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

За даними слідства, фігурант приєднався до проросійських незаконних збройних формувань ще у 2014 році. Тоді він увійшов до складу угруповання «батальйон «Заря» і брав участь у бойових діях проти сил АТО на Луганщині.

СБУ скерували до суду справу щодо «експрем’єр-міністра лнр» Згодом Козлов очолив «штаб народної міліції лнр», а невдовзі отримав призначення на посаду «председателя совета министров лнр».

У вересні 2023 року окупаційна адміністрація у рамках формування так званих «федеральних органів влади» на тимчасово захопленій Луганщині знову «перепризначила» Козлова на аналогічну посаду. Втім, уже у червні 2024 року загарбники усунули його з «прем’єрського крісла».

☝️ Слідство встановило, що дії колаборанта кваліфікуються за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України («колабораційна діяльність»). Наразі обвинувальний акт перебуває на розгляді у суді.

Зраднику повідомлено про підозру, а згодом він був оголошений у розшук за злочини проти основ національної та громадської безпеки. Проти нього вже діють обмежувальні заходи — як Україна, так і міжнародні партнери запровадили персональні санкції.

Документування злочинної діяльності Козлова та проведення досудового розслідування забезпечили співробітники ГУ СБУ в Донецькій і Луганській областях під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
СТРІЧКА НОВИН

Сіверськодонецька громада надасть грошову допомогу родинам школярів у новому навчальному році

ЛУГАНЩИНА

Китай прийняв друге судно з російським скрапленим газом попри санкції

ЕКОНОМІКА

Конгрес місцевих влад при Президентові визначив стратегічні завдання для громад

ЛУГАНЩИНА

В Україні затримали екснардепа за підозрою у державній зраді

ВАЖЛИВО

Бельгія відмовилася конфісковувати прибутки від заморожених активів росії

ПОЛІТИКА

68 бойових зіткнень на фронті: ворог активно атакує Покровський та Новопавлівський напрямки

ПОДІЇ

Фейк: В Україні почали продавати дитячі бронежилети «для контрнаступу»

СТОПФЕЙК

Трамп підписав указ про перейменування Пентагону на Міністерство війни

ВАЖЛИВО

Підприємці Луганщини можуть скористатися мораторієм на фінансові зобов’язання під час воєнного стану

ЛУГАНЩИНА

Скейти – особливості, види та поради щодо вибору

СУСПІЛЬСТВО

В Україну повернули дітей у межах ініціативи Bring Kids Back UA

ВЛАДА

Кір Стармер змінив міністра закордонних справ Британії

ПОЛІТИКА

Прем’єр Канади: путін не буде диктувати умови миру

ВАЖЛИВО

Очільник Луганщини долучився до засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України

ЛУГАНЩИНА

Гетманцев: плата за електронний щоденник не передбачена законом

СУСПІЛЬСТВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"