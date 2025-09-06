СБУ скерували до суду справу щодо «експрем’єр-міністра лнр»

Слідчі СБУ завершили досудове розслідування колабораційної діяльності Сергія Козлова, який певний час очолював окупаційний «уряд лнр». Обвинувальні матеріали вже передані до суду для розгляду по суті. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

За даними слідства, фігурант приєднався до проросійських незаконних збройних формувань ще у 2014 році. Тоді він увійшов до складу угруповання «батальйон «Заря» і брав участь у бойових діях проти сил АТО на Луганщині.

Згодом Козлов очолив «штаб народної міліції лнр», а невдовзі отримав призначення на посаду «председателя совета министров лнр».

У вересні 2023 року окупаційна адміністрація у рамках формування так званих «федеральних органів влади» на тимчасово захопленій Луганщині знову «перепризначила» Козлова на аналогічну посаду. Втім, уже у червні 2024 року загарбники усунули його з «прем’єрського крісла».

☝️ Слідство встановило, що дії колаборанта кваліфікуються за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України («колабораційна діяльність»). Наразі обвинувальний акт перебуває на розгляді у суді.

Зраднику повідомлено про підозру, а згодом він був оголошений у розшук за злочини проти основ національної та громадської безпеки. Проти нього вже діють обмежувальні заходи — як Україна, так і міжнародні партнери запровадили персональні санкції.

Документування злочинної діяльності Козлова та проведення досудового розслідування забезпечили співробітники ГУ СБУ в Донецькій і Луганській областях під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.