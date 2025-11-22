Субота, 22 Листопада, 2025
Денис Молотов
Румунські винищувачі підняли в повітря через удари рф

Румунські винищувачі були підняті в повітря в ніч проти 22 листопада після чергових російських ударів по півдню Одеської області. Атака рф відбувалась поблизу державного кордону. Як повідомив телеканал Digi24 із посиланням на Міністерство оборони Румунії, у прибережних селищах над Дунаєм оголошували повітряну тривогу.

У ніч з 21 на 22 листопада два винищувачі F-16 здійснювали моніторинг повітряного простору поблизу кордону з Україною через активну російську повітряну атаку.

О 01:33 у селищах на півночі жудця Тулча було оголошено повітряну тривогу після того, як у районі українського Ізмаїла ідентифікували російські ударні безпілотники.

☝️ У Міноборони Румунії підкреслили, що порушень повітряного простору країни не зафіксовано, а винищувачі повернулися на базу в Борда о 03:42.

  • Нагадаємо, у ніч на 22 листопада російські війська атакували пункт пропуску Орлівка в Одеській області, розташований на кордоні з Румунією.
  • 19 листопада один із російських БпЛА залетів на 8 кілометрів у повітряний простір Румунії під час нічної атаки по Україні. Через це, як повідомлялося, підіймали винищувачі F-16 та Eurofighter.

👉 Також стало відомо, що в ніч на 22 листопада російські війська здійснили чергову масовану атаку по Україні. Було застосовано 104 ударні БпЛА типу «Shahed», «Гербера», інші модифікації дронів. А також одну балістичну ракету “Іскандер-М”, запущену з тимчасово окупованої території АР Крим.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

