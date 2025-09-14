Неділя, 14 Вересня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

росіяни вбили жінку під час авіаудару по Інгульцю

Денис Молотов
Денис Молотов
Росіяни вбили жінку під час авіаудару по Інгульцю

Унаслідок російського удару по Інгульцю Херсонської області загинула місцева жителька. Про це у суботу, 13 вересня, повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

📢 «російська армія вбила ще одну жительку Херсонщини. Внаслідок авіаудару по Інгульцю 49-річна жінка отримала травми, несумісні з життям. Тіло загиблої виявили під завалами будинку», — зазначено в повідомленні.

Згідно з оперативною інформацією за період з 06:00 13 вересня по 06:00 14 вересня, під ворожим дроновим терором, авіаударами та артилерійськими обстрілами опинилися Антонівка, Молодіжне, Садове, Придніпровське, Білозерка, Станіслав, Кізомис, Софіївка, Широка Балка, Олександрівка, Понятівка, Микільське, Інгулець, Дніпровське, Берислав, Дудчани, Урожайне, Хрещенівка, Томарине, Бургунка, Милове, Новокаїри, Новоолександрівка, Одрадокам’янка, Ольгівка, Республіканець, Саблуківка, Тягинка, Червоний Маяк, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Ворожі атаки були спрямовані по критичній та соціальній інфраструктурі, а також по житлових кварталах населених пунктів. Пошкоджено дві багатоповерхівки та 38 приватних будинків. Крім того, зазнали руйнувань господарські споруди й приватні автомобілі.

☝️ Унаслідок російської агресії за добу загинула одна людина, ще восьмеро отримали поранення різного ступеня тяжкості.

🚒 Рятувальники ліквідували наслідки ворожих атак по населених пунктах Херсонщини.

♦️ Білозерка: у результаті збройної агресії виникла пожежа на території приватного домоволодіння — горіли дрова та паркан. Вибуховою хвилею пошкоджено споруди житлового сектору.

♦️ Молодіжне: через влучання боєприпасів загорівся приватний житловий будинок.

♦️ Інгулець: внаслідок атак горіла господарча споруда та конструктивні елементи зруйнованих будинків.

Крім того, рятувальники спільно з підрозділами місцевої пожежної охорони ліквідували пожежі в екосистемах на загальній площі 2,5 га.

👉 Раніше повідомлялося, що в результаті російського удару по Інгульцю постраждали четверо жінок.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Кремінська громада розширює соціальну підтримку для родин полонених, школярів та ВПО

ЛУГАНЩИНА

Rheinmetall передасть Україні системи для захисту від дронів

ВАЖЛИВО

Генштаб про ситуацію на фронті: 158 бойових зіткнень, окупанти застосували майже 2000 дронів-камікадзе

ВІЙНА

У Польщі знайшли уламки 15 російських безпілотників

ПОДІЇ

Зеленський повідомив про зрив російського наступу на Суми

ВЛАДА

Працівників Державного архіву Луганщини відзначили з нагоди 100-річчя установи

ЛУГАНЩИНА

Кая Каллас: війна в Україні може тривати ще щонайменше два роки

ВАЖЛИВО

Оголошено підозру чотирьом колаборантам із «Луганської митниці»

КРИМІНАЛ

Країни G7 готують нові санкції та тарифні обмеження проти росії

ВАЖЛИВО

Генпрокурор Кравченко і Голова Офісу Ради Європи в Україні підписали меморандум про співробітництво в рамках “CyberUA”

ПОДІЇ

Зеленський повідомив, що вважатиме перемогою України

ВАЖЛИВО

З Ужгорода стартували перші рейси по євроколії

ВАЖЛИВО

Представник Трампа Кіт Келлог прибув до України – ЗМІ

ВАЖЛИВО

Трамп про дрони рф в Польщі: «Можливо, це була помилка»

ВАЖЛИВО

Ракетний удар рф по Вінниці: є руйнування та постраждалий

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"