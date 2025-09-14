росіяни вбили жінку під час авіаудару по Інгульцю

Унаслідок російського удару по Інгульцю Херсонської області загинула місцева жителька. Про це у суботу, 13 вересня, повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

📢 «російська армія вбила ще одну жительку Херсонщини. Внаслідок авіаудару по Інгульцю 49-річна жінка отримала травми, несумісні з життям. Тіло загиблої виявили під завалами будинку», — зазначено в повідомленні.

Згідно з оперативною інформацією за період з 06:00 13 вересня по 06:00 14 вересня, під ворожим дроновим терором, авіаударами та артилерійськими обстрілами опинилися Антонівка, Молодіжне, Садове, Придніпровське, Білозерка, Станіслав, Кізомис, Софіївка, Широка Балка, Олександрівка, Понятівка, Микільське, Інгулець, Дніпровське, Берислав, Дудчани, Урожайне, Хрещенівка, Томарине, Бургунка, Милове, Новокаїри, Новоолександрівка, Одрадокам’янка, Ольгівка, Республіканець, Саблуківка, Тягинка, Червоний Маяк, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Ворожі атаки були спрямовані по критичній та соціальній інфраструктурі, а також по житлових кварталах населених пунктів. Пошкоджено дві багатоповерхівки та 38 приватних будинків. Крім того, зазнали руйнувань господарські споруди й приватні автомобілі.

☝️ Унаслідок російської агресії за добу загинула одна людина, ще восьмеро отримали поранення різного ступеня тяжкості.

🚒 Рятувальники ліквідували наслідки ворожих атак по населених пунктах Херсонщини.

♦️ Білозерка: у результаті збройної агресії виникла пожежа на території приватного домоволодіння — горіли дрова та паркан. Вибуховою хвилею пошкоджено споруди житлового сектору.

♦️ Молодіжне: через влучання боєприпасів загорівся приватний житловий будинок.

♦️ Інгулець: внаслідок атак горіла господарча споруда та конструктивні елементи зруйнованих будинків.

Крім того, рятувальники спільно з підрозділами місцевої пожежної охорони ліквідували пожежі в екосистемах на загальній площі 2,5 га.

👉 Раніше повідомлялося, що в результаті російського удару по Інгульцю постраждали четверо жінок.