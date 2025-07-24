росіяни скинули бомби на Костянтинівку: загинули жінки

У четвер, 24 липня, російські окупаційні війська атакували Костянтинівку на Донеччині авіаційними бомбами (КАБи) та артилерією. За інформацією Донецької обласної військової адміністрації (ОВА), внаслідок обстрілу загинули двоє жінок 48 і 59 років. Ще 14 людей віком від 36 до 91 року дістали поранення.

📢 «росіяни скинули на місто чотири авіабомби і обстріляли його з артилерії. Загинули дві жінки 48 і 59 років, поранення отримали 14 людей віком від 36 до 91», – йдеться у повідомленні.

🔻 Удар завдано чотирма авіабомбами, після чого ворог відкрив артилерійський вогонь по місту. Руйнувань зазнали щонайменше 10 багатоповерхових будинків, 21 приватна оселя, адміністративна будівля, дві крамниці, кав’ярня та два автомобілі.

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Крім цього, у Мирнограді ще одна людина отримала поранення внаслідок атаки FPV-дроном по цивільній інфраструктурі.

📌 Нагадаємо, цього ж дня вранці росіяни завдали бомбового удару по Харкову, внаслідок чого постраждали понад 30 людей.

А вночі обстрілу зазнали Черкаси — поранено щонайменше 12 людей, одна з чотирьох ракет була збита.