Четвер, 24 Липня, 2025
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росіяни скинули бомби на Костянтинівку: загинули жінки

Денис Молотов
Денис Молотов
росіяни скинули бомби на Костянтинівку: загинули жінки

У четвер, 24 липня, російські окупаційні війська атакували Костянтинівку на Донеччині авіаційними бомбами (КАБи) та артилерією. За інформацією Донецької обласної військової адміністрації (ОВА), внаслідок обстрілу загинули двоє жінок 48 і 59 років. Ще 14 людей віком від 36 до 91 року дістали поранення.

📢 «росіяни скинули на місто чотири авіабомби і обстріляли його з артилерії. Загинули дві жінки 48 і 59 років, поранення отримали 14 людей віком від 36 до 91», – йдеться у повідомленні.

🔻 Удар завдано чотирма авіабомбами, після чого ворог відкрив артилерійський вогонь по місту. Руйнувань зазнали щонайменше 10 багатоповерхових будинків, 21 приватна оселя, адміністративна будівля, дві крамниці, кав’ярня та два автомобілі.

Крім цього, у Мирнограді ще одна людина отримала поранення внаслідок атаки FPV-дроном по цивільній інфраструктурі.

📌 Нагадаємо, цього ж дня вранці росіяни завдали бомбового удару по Харкову, внаслідок чого постраждали понад 30 людей.

А вночі обстрілу зазнали Черкаси — поранено щонайменше 12 людей, одна з чотирьох ракет була збита.

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