За Ірину Мудру внесли повну заставу — 20 млн гривень

За колишню заступницю керівника Офісу президента України Ірину Мудру внесли всі 20 млн грн застави, визначеної судом як альтернативу триманню під вартою. Про це 8 жовтня повідомили «Схеми» з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Внесення коштів не слід ототожнювати з підтвердженим звільненням: у повідомленні журналістів не уточнюється, чи вже залишила експосадовиця СІЗО.

Як збирали заставу

25 серпня Вищий антикорупційний суд обрав Мудрій тримання під вартою з можливістю внесення 20 млн грн. Прокурор просив встановити значно більшу заставу — 150 млн грн. Після засідання експосадовиця заявила, що частину необхідних грошей має сама, а решту проситиме у друзів і знайомих.

За інформацією «Схем», під час розгляду апеляції наприкінці вересня захист просив зменшити заставу до 12,5 млн грн — суми, яку на той момент вдалося зібрати. З них 5 млн грн становили власні кошти Мудрої. Суд залишив запобіжний захід без змін.

Частину коштів на заставу перерахували раніше. Водночас захист повідомляв про проблеми з проведенням решти платежів через банки. Тому йдеться саме про завершення внесення повної суми. Про труднощі з оплатою адвокат розповідав у коментарі “Суспільному”.

⚖️ Що розслідують НАБУ і САП

Мудра є підозрюваною у справі «Форест Гамп». За версією слідства, учасники злочинної організації легалізували 150 млн грн через рахунки підставних компаній. Ці кошти нібито призначалися для внесення застави за одного з фігурантів справи «Мідас».

Пов’язаний епізод, який розслідують у межах операції «Феміда», стосується ймовірного незаконного заволодіння підприємствами та нерухомістю. За даними НАБУ, для цього використовували підроблені документи та втручання в інформаційні системи Міністерства юстиції.

Слідство стверджує, що восени 2025 року учасники організації заволоділи двома підприємствами з активами на 248 млн грн. У травні 2026 року вони, за версією правоохоронців, намагалися заволодіти київською нерухомістю вартістю понад 207 млн грн. Ці обставини викладені в офіційних матеріалах НАБУ.

19 серпня шостий президент України В.О. Зеленський звільнив Мудру з посади заступниці керівника Офісу президента.