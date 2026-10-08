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За Ірину Мудру внесли повну заставу — 20 млн гривень

Денис Молотов
Денис Молотов
За Ірину Мудру внесли повну заставу — 20 млн гривень
Ілюстративне фото з відкритих джерел / колишня заступниця керівника Офісу президента України Ірина Мудра

За колишню заступницю керівника Офісу президента України Ірину Мудру внесли всі 20 млн грн застави, визначеної судом як альтернативу триманню під вартою. Про це 8 жовтня повідомили «Схеми» з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Внесення коштів не слід ототожнювати з підтвердженим звільненням: у повідомленні журналістів не уточнюється, чи вже залишила експосадовиця СІЗО.

Як збирали заставу

25 серпня Вищий антикорупційний суд обрав Мудрій тримання під вартою з можливістю внесення 20 млн грн. Прокурор просив встановити значно більшу заставу — 150 млн грн. Після засідання експосадовиця заявила, що частину необхідних грошей має сама, а решту проситиме у друзів і знайомих.

За інформацією «Схем», під час розгляду апеляції наприкінці вересня захист просив зменшити заставу до 12,5 млн грн — суми, яку на той момент вдалося зібрати. З них 5 млн грн становили власні кошти Мудрої. Суд залишив запобіжний захід без змін.

Частину коштів на заставу перерахували раніше. Водночас захист повідомляв про проблеми з проведенням решти платежів через банки. Тому йдеться саме про завершення внесення повної суми. Про труднощі з оплатою адвокат розповідав у коментарі “Суспільному”.

⚖️ Що розслідують НАБУ і САП

Мудра є підозрюваною у справі «Форест Гамп». За версією слідства, учасники злочинної організації легалізували 150 млн грн через рахунки підставних компаній. Ці кошти нібито призначалися для внесення застави за одного з фігурантів справи «Мідас».

Пов’язаний епізод, який розслідують у межах операції «Феміда», стосується ймовірного незаконного заволодіння підприємствами та нерухомістю. За даними НАБУ, для цього використовували підроблені документи та втручання в інформаційні системи Міністерства юстиції.

Слідство стверджує, що восени 2025 року учасники організації заволоділи двома підприємствами з активами на 248 млн грн. У травні 2026 року вони, за версією правоохоронців, намагалися заволодіти київською нерухомістю вартістю понад 207 млн грн. Ці обставини викладені в офіційних матеріалах НАБУ.

19 серпня шостий президент України В.О. Зеленський звільнив Мудру з посади заступниці керівника Офісу президента.

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