Комбінована атака рф на Черкаси: десятки ушкоджених будинків

Вранці 24 липня Черкаси знову зазнали збройної агресії з боку росії. Близько світанку в місті пролунали потужні вибухи, викликані комбінованим ракетним обстрілом. Про атаку офіційно повідомили Повітряні сили України. Також до жителів звернувся міський голова Анатолій Бондаренко. Він підтвердив факт обстрілу та попередив громадян про небезпеку.

Очевидці та місцеві журналісти інформували, що звуки вибухів було добре чути не лише в самому місті, а й у навколишніх районах. Влада закликала людей не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися елементарних правил безпеки. Зокрема, Бондаренко закликав зачиняти вікна під час обстрілів, щоби зменшити ризик.

Станом на ранок рятувальники ліквідували основні займання. Унаслідок атаки зафіксовано щонайменше сім постраждалих, серед яких — одна дитина. Усі вони звернулися до медичних закладів для отримання допомоги. За словами мера, інші деталі щодо обсягу пошкоджень будуть оприлюднені згодом, після завершення роботи екстрених служб.

За даними джерел у військових пабліках, зокрема monitor, росіяни застосували для атаки дві крилаті ракети типу «Іскандер-К» (ймовірно моделі 9М727 або 9М729).

❗ російські покидьки воюють навіть із мертвими

📢 Окремо Бондаренко повідомив про пошкодження сектора №10 цвинтаря №4. Він емоційно зазначив, що «російські покидьки воюють навіть із мертвими». Мер закликав родичів померлих, чиї могили розташовані в цьому секторі, звернутися до відповідального майстра, починаючи з 12:00.

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За попередніми оцінками, удар завдав суттєвої шкоди цивільним об’єктам. Пожежникам вдалося загасити вогонь на площі 200 квадратних метрів. Також знищено вантажний автомобіль, що загорівся внаслідок удару. Робота тривала одразу на кількох об’єктах — сапери та рятувальники ДСНС обстежували різні локації.

За інформацією ДСНС, пошкоджені вікна й покрівлі дев’яти двоповерхових житлових будинків. Крім того, ураження зазнали щонайменше 15 багатоповерхівок у місті. Остаточний масштаб руйнувань ще встановлюється. Рятувальники працюють безперервно, аби усунути наслідки ракетного удару та гарантувати безпеку жителям.

📢 «Пошкоджені вікна та покрівлі 9-ти двоповерхових багатоквартирних житлових будинків. Попередньо пошкоджені щонайменше 15 багатоповерхівок і місцеве кладовище. Триває обстеження територій», – повідомили рятувальники ДСНС.

Це вже не перша спроба російських військових завдати шкоди цивільному населенню Черкас. Під час попереднього повітряного нальоту у місті сталося п’ять пожеж у різних районах, що призвело до поранення однієї людини. Також навесні регіон неодноразово атакували дронами-камікадзе типу «Шахед». Тоді зафіксували щонайменше десять ворожих БпЛА, які влучили в інфраструктуру області.

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Збройна агресія рф продовжує створювати загрозу для мирного населення. Місцева влада Черкас закликає мешканців не нехтувати повітряними тривогами, оперативно спускатися в укриття і бути обережними навіть після завершення обстрілів, оскільки на місцях прильотів можуть залишатися нерозірвані елементи боєприпасів.

👉 Також нагадаємо, що в ніч проти 23 липня росія завдала масштабної атаки по території України із застосуванням ударних безпілотників (БпЛА). За інформацією Повітряних сил ЗСУ, загалом агресор використав 71 ударний дрон, зокрема «Shahed» та інші безпілотники-імітатори різних типів.