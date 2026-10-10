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Трамп оголосив про домовленість із путіним щодо дизеля

Денис Молотов
Денис Молотов
Трамп оголосив про домовленість із путіним щодо дизеля
Ілюстративне фото з відкритих джерел / зустріч в Анкориджі, Аляска, США.

Президент США Дональд Трамп заявив про домовленість із російським диктатором володимиром путіним щодо постачання дизельного пального на американський і світовий ринки. Про результати телефонної розмови він повідомив 9 жовтня у Truth Social.

За словами Трампа, росія має негайно поставити понад 300 тисяч тонн дизеля, у листопаді — ще 500 тисяч тонн, а невдовзі після цього — мільйон тонн. Додатково він анонсував постачання ще трьох мільйонів тонн, пов’язавши його зі станом російських нафтопереробних заводів.

Американський президент назвав розмову з путіним успішною та стверджував, що домовленість сприятиме швидкому зниженню цін на дизель. Окремо він згадав потреби фермерів, власників ранчо й далекобійників. Зниження цін Трамп також пов’язав із заявленим ним контролем США над Ормузькою протокою.

Того ж дня Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США — OFAC — видало генеральну ліцензію №135. Документ тимчасово дозволяє операції з продажу, доставки, розвантаження та імпорту дизельного пального російського походження, зокрема безпосередньо до Сполучених Штатів.

Дозвіл діє до 7 квітня 2027 року. Водночас ліцензія не дозволяє списувати кошти з рахунків російського центробанку, Фонду національного добробуту та міністерства фінансів рф в американських фінансових установах.

Після оголошення домовленості американські ф’ючерси на дизель подешевшали майже на 5%. Однак опитані Reuters експерти сумніваються, що російські поставки забезпечать тривале зниження цін на тлі дефіциту пального.

Шостий президент України В.О. Зеленський розкритикував послаблення обмежень. Він наголосив, що зняття санкцій без чіткої та стійкої деескалації дає росії додаткові можливості продовжувати агресію.

📢 «Дозвіл росії продавати нафтопродукти — це інвестиція у війну, яку треба закінчити, а не продовжити», — заявив він в офіційному повідомленні.

Зеленський також підтвердив готовність України до взаємного припинення ударів по енергетиці. За його словами, Україна готова не атакувати російські НПЗ, якщо росія припинить руйнувати українські енергетичні об’єкти.

👉 Також нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові не завдаватимуть ударів по Ірану до проміжних виборів до Конгресу, запланованих на 3 листопада. Водночас блокада іранських портів залишатиметься чинною.

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