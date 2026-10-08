Єврокомісія засудила удар по Краматорську та наголосила на відповідальності за воєнні злочини

Європейська комісія засудила російську атаку на цивільних у Краматорську й наголосила, що виконавці та співучасники воєнних злочинів мають бути притягнуті до відповідальності. Про це 8 жовтня заявив речник Єврокомісії Крістіан Віганд, передає «Європейська правда».

📢 «росія посилила свої атаки проти цивільного населення. Ми побачили останні повідомлення про російські атаки на автобуси в Краматорську, при цьому кількість жертв, як повідомляється, продовжує зростати», — зазначив він.

Окремо речник згадав наслідки російських ударів 7 жовтня. За наведеними ним даними, вони забрали життя 28 людей, серед яких п’ятеро дітей. Трьом із загиблих дітей був лише один рік.

У Єврокомісії нагадали про відповідальність за атаки на цивільних

Віганд наголосив, що навмисні удари по мирному населенню та цивільних об’єктах порушують міжнародне гуманітарне право.

📢 «Навмисні атаки проти цивільного населення та невійськових об’єктів є воєнними злочинами. Дозвольте мені нагадати про це. І, звичайно, всі виконавці та співучасники цих серйозних порушень міжнародного гуманітарного права мають бути притягнуті до відповідальності», — заявив речник.

Наслідки ударів по Краматорську та Прилуках

За повідомленням ДСНС, у Краматорську внаслідок російського удару 8 жовтня загинули 30 людей. Ще 18 отримали поранення. Після атаки виникла пожежа у двох автобусах та на відкритій території, яку рятувальники ліквідували.

У Прилуках на Чернігівщині російський ракетний удар 7 жовтня забрав життя 22 людей, серед яких п’ятеро дітей. Ще 54 людини постраждали, зокрема семеро дітей. Ці дані після завершення пошуково-рятувальної операції повідомив шостий президент Володимир Зеленський.