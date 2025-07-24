Четвер, 24 Липня, 2025
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росія вдарила по центру Харкова КАБами: палають авто

Денис Молотов
Денис Молотов
росія вдарила по центру Харкова КАБами: палають авто

Російська окупаційна армія знову атакувала центр Харкова, застосувавши авіаційні керовані бомби (КАБ). Вранці 24 липня два потужні вибухи пролунали в Шевченківському районі міста. Про це повідомили міський голова Ігор Терехов і голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

Окупанти вдарили двома КАБами. Один із боєприпасів упав у безпосередній близькості від житлового будинку. Унаслідок вибуху спалахнули численні автомобілі. Попередньо згоріло близько 15 машин.

Другий удар прийшовся по об’єкту цивільної інфраструктури. Там також виникла пожежа. За цим епізодом інформація про поранених уточнюється. На обох місцях обстрілу оперативно працюють підрозділи ДСНС, медики та правоохоронці.

Ігор Терехов заявив про трьох постраждалих уже в перші хвилини після атаки. Згодом, станом на післяобідній час, кількість поранених зросла до шістнадцяти людей. Серед них — десятирічна дівчинка, яка пережила сильний стресовий шок. Лікарі надають постраждалим всю необхідну допомогу.

📢 «Є підтверджена інформація про трьох постраждалих», – написав попередньо міський голова.

Олег Синєгубов уточнив, що першою постраждалою була 27-річна жінка. Вона перебувала поблизу місця влучання. Медики доправили її до лікарні. Голова ОВА наголосив, що ударів зазнав саме Шевченківський район, розташований у центральній частині Харкова, тобто в зоні щільної цивільної забудови.

Атака на Харків стала продовженням масштабного нічного обстрілу, який російські війська здійснили по всій Україні. Під ворожим вогнем опинилися також Черкаси, Одеса, Запоріжжя, Миколаїв, Сумщина, Донеччина та інші регіони.

⚠️ За попередніми підрахунками, загалом по країні цієї ночі ворог випустив чотири ракети та понад 100 ударних дронів типу «Шахед». Під ударами опинилися житлові масиви, підприємства та інші об’єкти цивільної інфраструктури. У результаті загинуло щонайменше троє мирних мешканців, понад десятеро отримали поранення. Серед постраждалих — дев’ятирічна дитина в Черкасах.

❗ Влада закликає мешканців Харкова та інших прифронтових регіонів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та відразу ховатися в укриттях. Навіть у денний час небезпека залишається високою через активне застосування керованого авіаційного озброєння, що має значний радіус ураження.

Рятувальні роботи в Харкові тривають. Спецслужби продовжують розбір завалів, фіксацію пошкоджень і надають допомогу постраждалим.

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