Зеленський заявив, що США використали переговори з Україною як «ширму» для угоди з путіним

Шостий президент України В.О. Зеленський звинуватив США в нечесних діях на тлі мирних переговорів у Флориді. Поки українська делегація обговорювала з американцями можливість припинення війни, Дональд Трамп провів телефонну розмову з путіним і домовився про постачання російського дизельного пального на світовий ринок. Про це Зеленський заявив 9 жовтня в коментарі журналістам.

За словами шостого президента, українська переговорна команда прибула до Флориди на дводенні консультації щодо завершення війни або принаймні припинення вогню. Одним із можливих перших кроків Київ розглядає взаємне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі.

Однак саме під час цих переговорів Трамп домовився з кремлем про послаблення обмежень на експорт російського дизелю.

📢 «Я вважаю, що нашу команду використовують просто як ширму, і це точно нечесно. Це точно не по-партнерськи. І це, на мій погляд, на жаль, слабке рішення сильних партнерів», — заявив Зеленський.

Він наголосив, що продаж російських нафтопродуктів принесе кремлю додаткові доходи, які можуть бути використані для продовження війни проти України. Раніше президент назвав американське рішення інвестицією у війну.

Що саме дозволили США

9 жовтня Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) видало генеральну ліцензію №135.

Документ дозволяє операції з продажу, доставки, розвантаження та імпорту дизельного пального російського походження, зокрема до США. Дозвіл діятиме до 7 квітня 2027 року.

Це тимчасове послаблення санкцій саме щодо дизелю, а не повне скасування американських санкцій проти російського нафтового сектору.

За повідомленням Associated Press, Трамп оголосив про домовленість щодо негайного постачання понад 300 тисяч тонн російського дизелю. Ще 500 тисяч тонн, за його словами, мають надійти в листопаді, а пізніше передбачаються додаткові поставки.

Американський президент пояснив своє рішення необхідністю знизити ціни на пальне. Водночас опитані агентством енергетичні експерти сумніваються, що домовленість істотно вплине на світові ціни.

Переговори про мир і російську нафту

Новий конфлікт між Києвом і Вашингтоном виник на тлі розбіжностей щодо українських ударів по російських нафтопереробних заводах.

Як раніше повідомляв Ірта-fax, Трамп вимагав від Зеленського зменшити інтенсивність атак на російські НПЗ, пов’язуючи їх із дефіцитом дизельного пального.

За даними Axios від 10 жовтня, американський посадовець пояснив рішення Трампа тим, що Україна не виконала неодноразових прохань Вашингтона припинити удари по російських нафтопереробних підприємствах.

При цьому Зеленський пропонував взаємне припинення атак: Україна не завдаватиме ударів по російських НПЗ, якщо росія припинить руйнувати українську енергетику.

Поки що про досягнення такої домовленості не повідомлялося.

Натомість дозвіл на операції з російським дизелем уже оформлено офіційним документом Міністерства фінансів США. Саме цю послідовність рішень Зеленський назвав нечесною щодо України.