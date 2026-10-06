ВПО, пільги і комуналка: хто має право платити менше

Після переїзду у ВПО змінюється адреса, квартира, постачальники комунальних послуг і номери особових рахунків. А що відбувається з пільгами, якими людина користувалася до евакуації? Чи можна перенести їх на нову адресу, якщо житло орендоване, прописка залишилася на ТОТ, а комунальні рахунки взагалі оформлені на власника квартири?

Ми розібрали, які пільги на комунальні послуги доступні переселенцям, кому вони належать незалежно від доходу та що потрібно зробити після переїзду, щоб ними скористатися.

І одразу про головне: сам статус ВПО права на пільгу не дає. Для цього потрібна інша передбачена законом підстава. А от переїзд, орендована квартира чи реєстрація місця проживання на ТОТ таке право автоматично не скасовують.

Довідка ВПО — не пільгове посвідчення

Тут важливо не плутати дві речі. Довідка ВПО підтверджує статус переселенця та місце його фактичного проживання, але сама по собі не дає знижки на комунальні послуги.

Підстава для пільги має бути окремою. Це може бути статус учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України, належність до багатодітної сім’ї або іншої категорії, для якої така допомога передбачена законом.

Тобто для ВПО працюють ті самі пільги, що й для інших громадян. Особливість у тому, що після вимушеного переїзду ними можна користуватися вже за новим місцем проживання. Порядок призначення та виплати таких пільг визначає постанова Кабінету Міністрів №373.

За що саме можна платити менше

Пільга — це не лише газ та електроенергія. Вона поширюється на управління багатоквартирним будинком, постачання і розподіл природного газу та електроенергії, теплову енергію та гарячу воду, централізоване водопостачання і водовідведення, управління побутовими відходами. У передбачених законодавством випадках враховується й абонентське обслуговування. Окремі правила діють для придбання твердого палива та скрапленого газу. Цей перелік міститься безпосередньо у чинному порядку надання пільг.

Але тут є деталь, через яку 75% у законі зовсім не обов’язково перетворяться на мінус 75% від підсумкової суми в платіжці: пільгу розраховують з урахуванням державних соціальних нормативів. Наприклад, для оплати управління багатоквартирним будинком соціальна норма житла становить 21 кв. м на кожну особу, яка має право на пільгу, плюс 10,5 кв. м на сім’ю. ПФУ детально пояснює, в межах якої площі надається така допомога.

Тобто сам відсоток — лише частина розрахунку. Значення мають також площа житла, кількість членів сім’ї, тарифи та встановлені соціальні нормативи.

Квартира чужа, прописка на ТОТ. Що тоді?

Для переселенців тут є принципове правило. Пенсійний фонд зазначає: пільга може надаватися не лише за зареєстрованим, а й за фактичним місцем проживання пільговика.

І саме тут довідка ВПО стає потрібним документом — не як підстава для знижки, а як підтвердження адреси. Підтвердити фактичне проживання можна також договором оренди чи іншим офіційним документом. Якщо таких документів немає, ПФУ допускає складання акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства уповноваженою посадовою особою громади.

Для ветеранів законодавство передбачає надання відповідних пільг незалежно від виду житла чи форми власності на нього. Це закріплено в Законі України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

50%, 75% чи всі 100%: кому скільки

Розмір знижки залежить від конкретної пільгової категорії:

Для учасників бойових дій передбачена 75-відсоткова знижка на оплату житла та комунальних послуг у межах установлених норм.

передбачена 75-відсоткова знижка на оплату житла та комунальних послуг у межах установлених норм. Для осіб з інвалідністю внаслідок війни — 100%.

— 100%. Для учасників війни — 50%.

— 50%. Для членів сімей загиблих Захисників і Захисниць України — 50%.

Ці розміри встановлені Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Багатодітним сім’ям також передбачена 50-відсоткова знижка на оплату житла та комунальних послуг у межах установлених норм.

А далі починається ще одна розвилка: одним пільговикам рахують доходи, іншим — ні.

Що за 4660 гривень і чому ця сума стосується не всіх

У 2026 році для пільг, які надаються з урахуванням доходу, середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну людину не повинен перевищувати 4660 гривень. Пенсійний фонд пояснює розрахунок: прожитковий мінімум для працездатної особи на 1 січня 2026 року становить 3328 грн. Після застосування коефіцієнта 1,4 та округлення виходить 4660 грн. Але ця межа стосується не кожного пільговика.

Учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та членам сімей загиблих Захисників і Захисниць України пільги на оплату житлово-комунальних послуг надаються без урахування доходу.

Тож якщо ВПО має статус УБД і працює, зарплата вище 4660 грн у розрахунку на одну особу в сім’ї сама по собі не позбавляє його 75-відсоткової пільги, а от для багатодітних сімей критерій доходу діє. У роз’ясненні щодо правил на 2026 рік Пенсійний фонд називає ту саму межу — 4660 грн на одну особу.

Переїхали — стару адресу треба змінити

За роки великої війни багато переселенців змінили вже не одну квартиру, а дехто — й не одне місто. Якщо змінилося місце проживання, про це потрібно повідомити Пенсійний фонд.

У 2026 році право на пільги для багатьох отримувачів визначається без повторного щорічного походу із заявою, але зміна адреси, складу сім’ї чи переліку житлово-комунальних послуг — це вже нові обставини, які мають бути враховані.

Тому пільга, оформлена колись на попередню орендовану квартиру, — не та річ, про яку варто просто забути після переїзду.

Що конкретно робити ВПО

Якщо відкинути всі назви реєстрів, постанов і бюрократичні формулювання, порядок дій виглядає так:

Перше — з’ясуйте, чи є у вас підстава для пільги. Довідки ВПО недостатньо. Потрібен статус або інша передбачена законом підстава: УБД, особа з інвалідністю внаслідок війни, член сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці, багатодітна сім’я або інша пільгова категорія.

Довідки ВПО недостатньо. Потрібен статус або інша передбачена законом підстава: УБД, особа з інвалідністю внаслідок війни, член сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці, багатодітна сім’я або інша пільгова категорія. Друге — перевірте, за якою адресою обліковується пільга. Це особливо важливо, якщо її оформлювали ще до евакуації або вже після переїзду, але відтоді житло знову змінилося.

Це особливо важливо, якщо її оформлювали ще до евакуації або вже після переїзду, але відтоді житло знову змінилося. Третє — підтвердьте нинішнє місце проживання. Для ВПО таким документом може бути довідка переселенця. Залежно від ситуації також використовуються договір оренди чи інший документ, а за їх відсутності може складатися акт обстеження.

Для ВПО таким документом може бути довідка переселенця. Залежно від ситуації також використовуються договір оренди чи інший документ, а за їх відсутності може складатися акт обстеження. Четверте — актуалізуйте дані та подайте необхідні документи до Пенсійного фонду. Саме ПФУ з 2023 року призначає, розраховує та виплачує ці пільги. Інформацію про рішення та розрахунок пільги можна отримувати, зокрема, через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ — це передбачає чинний порядок.

Саме ПФУ з 2023 року призначає, розраховує та виплачує ці пільги. Інформацію про рішення та розрахунок пільги можна отримувати, зокрема, через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ — це передбачає чинний порядок. П’яте — після чергового переїзду не залишайте все як є. Нова квартира означає іншу адресу, а часто й інших надавачів послуг та особові рахунки. Ці дані мають бути актуальними.

І нарешті, якщо пільгового статусу немає або ваша категорія залежить від доходу і встановлену межу перевищено, варто перевірити вже інший вид допомоги — житлову субсидію.

Немає пільги — перевіряємо субсидію

Пільга і субсидія — не дві назви однієї виплати.

Пільга пов’язана з визначеним законом статусом. Субсидія — з матеріальним становищем домогосподарства та витратами на житлово-комунальні послуги.

Тому ВПО може не мати права на комунальну пільгу, але претендувати на субсидію. Пенсійний фонд підтверджує, що переселенці можуть оформлювати її за фактичним місцем проживання.

Є й важлива деталь для орендованого житла. При призначенні субсидії орендарям або домогосподарству, яке складається лише з ВПО, не враховують матеріальний та майновий стан людей, які зареєстровані у квартирі, але фактично там не живуть.

Тобто прописані у квартирі власник чи його родичі самі по собі не повинні перетворитися на членів домогосподарства переселенця з усіма їхніми доходами та майном.

Про правила на опалювальний сезон 2026–2027 років, автоматичний перерахунок та випадки, коли переселенцям потрібно звернутися до ПФУ, Ірта-fax докладно розбирав у матеріалі «Субсидії на зиму перерахують: що треба знати ВПО».

Про виплати ВПО

Допомога на проживання ВПО і пільга на комунальні послуги — різні речі. Ті самі 2 тис. грн для дорослого або 3 тис. грн для дитини чи людини з інвалідністю призначаються за окремими правилами. Вони не замінюють комунальну пільгу і не роблять довідку ВПО підставою для знижки.

Це важливо розрізняти, щоб не відмовитися від одного виду допомоги через правила, які насправді стосуються зовсім іншого.

І головне: переїзд не скасовує вже наявного права на пільгу. Якщо воно є — стару адресу на ТОТ треба залишити в минулому хоча б у платіжках.

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