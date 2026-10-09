Підприємцям Луганщини роз’яснили правила оформлення трудових відносин під час війни

Укладання трудових договорів, обов’язки роботодавців і розрахунок із працівниками при звільненні обговорили під час зустрічі «Діалог з бізнесом» на Луганщині. Про це повідомила Луганська ОВА.

До підприємців долучилися перший заступник голови облдержадміністрації Іван Бочко та директор Департаменту економіки та підтримки релокованих суб’єктів підприємницької діяльності Ігор Куденко.

📢 «На таких зустрічах йдеться не тільки про зміни в законодавстві, зокрема щодо трудових відносин. Учасники також мають змогу одразу поставити експерту запитання щодо власних ситуацій», — зазначив Іван Бочко.

Від прийняття на роботу до припинення договору

Роз’яснення надав Михайло Звягільський — головний державний інспектор відділу контролю з питань праці Східного міжрегіонального управління Держпраці України.

Він представив форми трудових договорів, пояснив порядок їх укладання та дії, які роботодавець має виконати до початку роботи працівника.

Окремо учасники розглянули випробувальний період, зміну умов договору, спрощений режим регулювання трудових відносин, підстави для припинення договору, остаточний розрахунок при звільненні та обмін документами.

Після презентації підприємці поставили запитання про звернення щодо порушення прав працівників, виробничу практику студентів у закладах освіти та особливості усних трудових договорів.

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