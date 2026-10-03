Україна залучила €50 млн на житло для родин, які втратили домівки

Україна залучила 50 млн євро від Банку розвитку Ради Європи та уряду Італії для компенсацій за житло, знищене внаслідок російської агресії. Кошти спрямують на фінансування житлових сертифікатів за програмою «єВідновлення». Про це 3 жовтня повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

📢 «Це дозволить забезпечити новим житлом близько 2 200 українських родин, які втратили свої домівки», – зазначив Корецький.

Йдеться про підтримку сімей, чиї оселі були знищені через війну. Механізм житлових сертифікатів дає їм можливість використати компенсацію для придбання нового житла.

Перший транш із додаткових €100 млн

За словами прем’єра, отримані 50 млн євро — перший транш із додаткового фінансування обсягом 100 млн євро в межах проєкту HOME. Домовленості про ці кошти Україна досягла з партнерами під час Конференції з відновлення України URC-2026 у Гданську.

Підписання кредитної угоди на 100 млн євро 26 червня підтвердив і Банк розвитку Ради Європи. До цього пакета входить внесок Італії в розмірі 50 млн євро, наданий через банк.

Раніше в межах HOME Україна вже залучила 200 млн євро та профінансувала понад 6 тисяч житлових сертифікатів. Це результати попереднього фінансування, а допомога приблизно 2200 родинам — очікуваний результат нового траншу.

З урахуванням додаткової кредитної угоди загальний погоджений обсяг фінансування HOME з боку БРРЄ сягає 300 млн євро. Такий показник наводить урядовий портал.

Партнери підтримують також відбудову інфраструктури

Житлові компенсації є одним із напрямів міжнародної допомоги Україні. Окремо Італія та Європейський банк реконструкції та розвитку погодили фінансування на 200 млн євро для відновлення української гідроенергетики. Про цю домовленість оголосили ще у 2024 році, а у квітні 2025-го уряд повідомив про отримання першого траншу. Відповідні дані оприлюднені на сайті Кабміну.

Японія у грудні 2024 року також оголосила про створення координаційної ради з питань відбудови України із залученням українського та японського бізнесу. Її мета — сприяти співпраці у відновленні інфраструктури, соціальних об’єктів і житла, повідомляло Міністерство економіки.

👉 Також нагадаємо, що Україна отримала 2,9 млрд євро від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Facility. Надходження стало можливим після виконання передбачених програмою реформ.