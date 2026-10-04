«Українців не зламати терором»: Мерц прибув до Києва перед п’ятою воєнною зимою

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц уранці в неділю, 4 жовтня, прибув до Києва з візитом солідарності. Це його перша поїздка в Україну на посаді глави німецького уряду з травня 2025 року. Про це повідомляє tagesschau.

Мерца супроводжують міністерка економіки Катаріна Райхе та представники німецького бізнесу. Під час візиту заплановане обговорення подальшої військової допомоги Україні й співпраці в енергетичній та оборонній галузях.

Після прибуття на київський вокзал канцлер наголосив на необхідності підтримати Україну перед зимою та зупинити російську агресію.

📢 «Сьогодні я приїхав до Києва, тому що найближчими тижнями Україна потребує нашої підтримки. Якщо не зупинити росію, її військова машина рано чи пізно обернеться проти нас», – зазначив Мерц. – «Скоро для людей настане п’ята військова зима. росія бомбить міста, житлові будинки та теплоелектростанції. Українців не зламати терором», — додав він.

Зустріч із Зеленським і спільні технологічні проєкти

У Києві Мерц має зустрітися з шостим президентом України В.О. Зеленським. Канцлер заявив, що під час переговорів підтвердить готовність Німеччини й надалі допомагати Україні.

Окрему увагу глава уряду приділив співпраці підприємств двох країн. За його словами, спільні розробки зміцнюють безпеку як України, так і Німеччини.

📢 «Наше партнерство – це вулиця з двостороннім рухом. Німецькі та українські компанії спільно розробляють технології, які приносять користь обом країнам. Це робить нас більш захищеними та сильними», — заявив канцлер.

Тисячі перехоплювачів і кошти на відновлення електростанцій

За інформацією урядових джерел tagesschau, Мерц планує запевнити українські Збройні сили у швидкому постачанні тисяч дронів-перехоплювачів. Вони призначені для протидії швидкісним російським безпілотникам із реактивними двигунами.

Також під час візиту мають обговорити прискорення спільного виробництва далекобійного озброєння, здатного уражати російські лінії постачання за фронтом, зокрема на території рф.

За даними німецького мовника, на зазначені оборонні напрями планують спрямувати €1 млрд з уже схвалених бюджетних коштів. Ще €350 млн передбачають для ремонту та відновлення зруйнованих електростанцій. Йдеться про плани фінансування, а не про вже здійснені поставки.

Напередодні візиту Мерц заявляв, що росія не демонструє готовності до серйозних переговорів про завершення війни. Зокрема, 29 вересня він пов’язав таку оцінку з реакцією москви на зустріч міністрів закордонних справ Німеччини та рф у Нью-Йорку. Про це повідомляла DW.

👉 Також нагадаємо, що Німеччина оцінює, наскільки її система охорони здоров’я здатна витримати можливий воєнний сценарій. У центрі уваги — робота лікарень під час атак, приймання великої кількості поранених, захист медичної інфраструктури та забезпечення закладів необхідними запасами.