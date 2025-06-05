Росіяни атакували FPV-дроном мікроавтобус на Миколаївщині

Вранці 5 червня російські військові здійснили атаку FPV-дроном по мікроавтобусу, що рухався в межах села Яселка Куцурубської громади Миколаївської області. Про це поінформувала Миколаївська обласна військова адміністрація (ОВА).

📢 «Унаслідок удару FPV-дроном поранено чоловіка 70 років. Його стан – важкий. Потерпілому надають всю необхідну медичну допомогу», – зазначили в ОВА.

☝️ У повідомленні також уточнюється, що днем раніше, 4 червня, противник двічі атакував FPV-дронами акваторію Очаківської громади, а також берегову зону Очакова. Обійшлося без постраждалих.

➡️ Крім того, ще одну атаку росіяни здійснили по території Галицинівської громади. І цього разу минулося без жертв та поранених.

📌 Нагадаємо, що цього ж ранку 5 червня російська авіація завдала удару по Херсону – у результаті було поранено щонайменше трьох людей.

📌 Також у ніч проти 5 червня російські безпілотники атакували місто Прилуки на Чернігівщині. Внаслідок влучань загинуло щонайменше п’ятеро цивільних, серед яких – однорічна дитина.