росіяни атакували Прилуки: п’ятеро загиблих, серед них однорічна дитина

У ніч проти 5 червня російські ударні безпілотники атакували місто Прилуки Чернігівської області. Жертвами стали щонайменше п’ятеро людей, зокрема немовля. Є постраждалі, під завалами можуть залишатися інші мешканці.

📢 «Попередньо відомо про п’ятьох загиблих — з них дві жінки і однорічна дитина, яких знайшли під завалами», — повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації (ОВА) В’ячеслав Чаус у своєму Telegram.

За його словами, щонайменше шість ворожих дронів атакували житлову забудову Прилук. Потужні вибухи зруйнували приватні будинки, під уламками залишаються люди. Станом на ранок — шестеро поранених, усіх госпіталізовано до лікарень, де їм надають необхідну медичну допомогу.

📢 «Один із безпілотників влучив у будинок начальника місцевої пожежної частини. Чоловік втратив родину. Загинула його дружина, донька й онук. Донька була патрульною поліцейською. Онуку був всього рік», – надав оновлену інформацію очільник ОВА в ефірі телемарафону «Єдині новини».

Внаслідок атаки по Прилуках всього загинуло п’ятеро людей. Станом на зараз відомо про 9 поранених, серед них – 5-річна дитина – медики надають всім необхідну допомогу.

🔥 У Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) уточнили: через влучання дронів у приватний сектор виникли масштабні пожежі. Повністю знищено два житлові будинки, два гаражі, господарську споруду та легковий автомобіль.

👷‍♂️ На місці трагедії працюють рятувальники, поліцейські, медики та місцева влада. Розбір завалів триває — є ймовірність, що під уламками перебувають ще люди.

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📌 У цю ж ніч російські загарбники завдали удару по Харкову. За словами начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок атаки виникла пожежа в багатоповерхівці. Посадовець оприлюднив фото з місця події у Telegram.