В Україні готують до запуску єдину цифрову платформу, через яку мешканці зможуть повідомляти, що в їхніх оселях немає електроенергії, опалення чи води. Про це 22 листопада заявив прем’єр-міністр Сергій Корецький після наради з енергетиками та керівниками областей і міст. За його словами, сервіс має запрацювати найближчим часом. Точної дати запуску й адреси платформи уряд поки не оголосив.

Корецький пояснив, чому важливо отримувати інформацію безпосередньо від людей. Після обстрілів траплялися випадки, коли на окремих ділянках електропостачання не відновлювали кілька днів, а відповідальні служби вчасно не реагували.

📢 «Ми не маємо права допустити, щоб повторювалися ситуації, коли в деяких локальних випадках світла не було по декілька днів без належної реакції», – наголосив прем’єр-міністр.

Що відбувається з постачанням і куди звертатися вже зараз

На нараді Корецький навів приклад Одеси. Станом на 22 листопада в більшій частині міста вже була вода, але близько 240 тисяч людей ще залишалися без опалення. Комунальники підключали котельні, а повторні удари по лініях електропередач ускладнювали ремонт. На правому березі Києва в цей час поступово наповнювали водою мережу. Для столиці уряд готує окремі рішення щодо водопостачання на випадок нових пошкоджень. Про підсумки наради також повідомило “Суспільне”.

Після масованої атаки в ніч на 20 листопада без електрики залишилася частина споживачів у Києві та десяти областях. Під удар потрапили електростанції й підстанції.

без електрики залишилася частина споживачів у Києві та десяти областях. Під удар потрапили електростанції й підстанції. Уранці 22 листопада нові знеструмлення зафіксували на Дніпропетровщині, Житомирщині, Рівненщині, Одещині та Харківщині.

нові знеструмлення зафіксували на Дніпропетровщині, Житомирщині, Рівненщині, Одещині та Харківщині. На ранок 23 листопада через обстріли й бойові дії частина споживачів залишалася без світла в семи областях – Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Одеській, Полтавській, Сумській та Харківській.

Поки платформу готують, звернення до органів влади можна подати за номером 1545. Урядова гаряча лінія працює цілодобово. Оператори реєструють звернення й передають його органу, який відповідає за порушене питання. Для консультацій з енергозабезпечення також діє окрема цілодобова лінія «СТРУМ» — 1549.

👉 Також раніше стало відомо, що Вінницька міська рада ухвалила зміни до бюджету громади, передбачивши 200 млн гривень на посилення протиповітряної оборони.